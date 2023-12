Ternana, marcia vincente. Metamorfosi in 5 giornate

La metamorfosi in cinque giornate: da squadra poco produttiva e sfortunata, a vincente. Dopo gli incredibili 105 minuti di Lecco, la Ternana è ancor più consapevole di poter affrontare con razionale ottimismo il percorso salvezza. Alcune dirette avversarie vanno forte, le Fere di più. Nella gestione di Roberto Breda, che ha generato tre vittorie consecutive precedute da due pareggi (media-punti 2,2 a partita), hanno fatto meglio soltanto Cittadella e Sampdoria. E lascia ben sperare anche un primo bilancio degli scontri diretti. In attesa della terribile sfida di Parma (sabato ore 14.00) è quanto di meglio si potesse auspicare, anche tenuto conto della brillante espressione di squadra e del carattere mostrato nella seconda parte della gara di domenica scorsa dopo un primo tempo da dimenticare. Il tutto, nonostante le varianti obbligate rispetto ai recenti schieramenti-standard, dettate anche dalle assenze. Al "Rigamonti-Ceppi", oltre alla conferma complessiva del livello qualitativo dei giovani su cui la scorsa estate il diesse Stefano Capozucca ha scommesso senza indugi, è emersa quella relativa alla mentalità di gruppo. Ci riferiamo allo spirito positivo e al determinante contributo di coloro che entrano in corsa, Luperini in primis. Il centrocampista, da titolare inamovibile nella prima parte di stagione, in seguito alle esigenze tattiche di Breda si è dovuto accomodare in panchina, metabolizzando e rispondendo sul campo da grande professionista. A Lecco, senza il Var avrebbe portato il pallone a casa (vedi il decisivo gol e i due annullati).

Notiziario. La squadra rossoverde è rientrata nel pomeriggio di ieri da Milano dove in mattinata ha svolto un allenamento di scarico. Luperini e de Boer saranno fermati dal Giudice Sportivo in seguito ai cartellini rimediati a Lecco (giallo per il primo che era in diffida, rosso diretto per il secondo).Non sembrano esserci chance di recupero immediato per Viviani e Favilli. Per la sfida del "Tardini" Breda avrà però a disposizione Diakité che ha scontato il turno di stop e potrà verosimilmente contare sul pieno recupero di Capuano, domenica rimasto in panchina in quanto reduce dal problema al polpaccio.

Prevendita. Si prevede una buona presenza di tifosi rossoverdi anche a Parma. I tagliandi (costo 15 euro, ridotto 5 euro per gli Under 14) sono disponibili online su www.ticketone.it e presso "New Sinfony" a Terni in Galleria del Corso. La prevendita terminerà alle ore 19.00 di venerdì.