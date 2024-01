Ternana, metti la Corazza. In arrivo il giovane laterale

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Sono giorni caldi per il calciomercato della Ternana, che dopo la cessione di Salim Diakite al Palermo e quella sempre più vicina di Valerio Mantovani all’Ascoli, deve necessariamente integrare il proprio organico. Nel mirino di Stefano Capozucca ci sono i difensori Marco Bonfanti (2003) dell’Atalanta e Marco Pellegrino (2002) del Milan, mentre è stato già definito col Bologna il trasferimento a Terni del laterale Tommaso Corazza (2004, foto in alto a sinistra), idoneo per entrambe le fasce, che si potrà concretizzare non appena il club emiliano riceverà dallo Spezia Kelvin Amian (1998). La Ternana, inoltre, valuta la cessione del centrocampista Gregorio Luperini (foto in alto a destra) che il tecnico Fabrizio Castori vorrebbe all’Ascoli, e per sostituire il calciatore toscano ha puntato su Luca Belardinelli (2001) dell’Empoli.

Nel frattempo Alfredo Donnarumma, che il club rossoverde l’estate scorsa ha ceduto al Catanzaro a titolo temporaneo, dovrebbe lasciare la Calabria per approdare probabilmente allo Spezia. L’operazione, però, può essere definita solo col consenso della Ternana in quanto proprietaria del cartellino dell’attaccante, attraverso la risoluzione anticipata del prestito. Dal Brasile, invece, giungono voci sul possibile interessamento del Santos per il portiere Gabriel Brazao (2000), giunto in estate a Terni in prestito dall’Inter e finora mai impiegato con le fere. Intanto, in relazione alla gara col Cittadella, il Giudice Sportivo della Lega ha sanzionato la Ternana con 1.000 euro di ammenda "per avere suoi sostenitori – è detto nella motivazione ufficiale del provvedimento –, al 34’ del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".

La squadra prosegue la preparazione alla trasferta a Venezia di sabato (ore 14). Ieri, nella doppia seduta di lavoro al "Liberati", Capuano è tornato ad allenarsi coi compagni mentre Viviani. N’Guessan, Garau e Marginean hanno svolto differenziato. Per Iannarilli e Pereiro, invece, sedute personalizzate tra campo e palestra. Oggi (ore 14.30) allenamento a porte chiuse al "Taddei".