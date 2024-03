Ternana nella tana della Sampdoria: "Vogliamo punti. Anche per Sgarbi"

Fere in condizione, Samp rilanciata al massimo, grande cornice di pubblico e storico gemellaggio tra tifoserie. Ovvero, partita di grande fascino. Ma c’è un velo di tristezza per l’infortunio di Sgarbi (rottura del tendine d’Achille nell’allenamento di venerdì). "Era venerdì santo – spiega Roberto Breda – e da religioso ho fatto una riflessione. Sei abituato a pensare a quello che è capitato a Gesù, non a quello che capita a te. Poi ti capita quello che non t’aspetti e vanno fatte varie letture. Quando Sgarbi ha detto che qualcuno gli aveva dato un colpo da dietro ho capito subito di cosa si trattasse, perchè era da solo. La rottura del tendine d’Achille può avvenire in qualsiasi momento e pensate che lui aveva fastidio all’altro tendine. Ho avuto un’esperienza simile con mio papà, che giocando a tennis disse che gli avevano tirato una pallina da dietro, ma era da solo anche lui. Saremo vicini a Sgarbi perchè si è subito inserito bene nel gruppo da ogni punto di vista e lo merita come tutti gli altri ragazzi. A Marassi andiamo a giocarcela anche per lui. Dobbiamo dimostrare ancora una volta di essere bravi a trovare soluzioni e a non cercare alibi. Ci saranno opportunità per altri e ho grande fiducia in chi giocherà, sapendo che abbiamo molte alternative". Sulla partita: "La Samp ha vinto 4 volte nelle ultime 5 gare, sta recuperando pedine e lo stadio sarà pieno. Ma si gioca in 11 contro 11, partendo da 0-0 e poi si vede. Massimo rispetto per loro, squadra forte che sta venendo fuori dopo un percorso tortuoso e che ha tante alternative di gioco e pedine. Anche noi abbiamo armi importanti. La sosta è arrivata in un momento in cui stavamo bene ed è un’incognita, ma lo è per tutti". Allenare una squadra con tanti giovani: "In carriera non mi sono mai posto problemi sull’età dei miei calciatori. Mi basta che siano bravi. Stiamo facendo qualcosa fuori dagli schemi, perchè nessuno ha tutti i 2003 e 2004 che abbiamo noi. Credo che proprio la Samp sia l’unica oltre a noi che ne impiega tanti. Ma se non raggiungeremo l’obiettivo finale ci sarà poco da vantarsi. Di certo, questo è un grande gruppo. Vedi ad esempio Dionisi – conclude Breda – che è spettacolare nel modo di aiutare i più giovani". Oggi i convocati e la partenza per Genova. Oltre allo squalificato Lucchesi, a Sgarbi e N’Guessan non dovrebbe esserci Zuberek per problemi fisici. In dubbio Favilli e Viviani. Per la sostituzione di Lucchesi c’è Dalle Mura, per quella di Sgarbi il favorito è Sorensen su Boloca. Ieri in prevendita (chiusura alle 19 odierne) è già stato superato il record stagionale di 655 biglietti acquistati dai tifosi in occasione della trasferta di Pisa.

COSI’ IN CAMPO.

Lunedì 1° aprile, stadio "Luigi Ferraris" ore 20.30.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Depaoli, Kasami, Yepes, Barreca, Alvarez, Borini; De Luca. All Pirlo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Pereiro, Raimondo. All.: Breda.

Arbitro: Prontera di Bologna.