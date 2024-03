"Ternana, nessun ‘caso’ Sorensen». Il ds Capozucca parla del difensore: "Restiamo concentrati sull’obiettivo»

"Non esiste alcun ‘caso’ legato a Frederik Sorensen!". Parole del direttore sportivo della Ternana, Stefano Capozucca, che attraverso il sito web del club è intervenuto per fare chiarezza su alcune voci circolate ultimamente riguardo al mancato utilizzo in gara del difensore danese. "In merito alle illazioni, apparse sui social network ed espresse anche in altre sedi – ha detto Capozucca – secondo le quali il nostro calciatore Frederik Sørensen non sarebbe impiegato in quanto a scadenza di contratto, tengo a precisare che, al riguardo, non esiste alcun ‘caso’. L’utilizzo o meno del difensore danese da parte del nostro allenatore attiene esclusivamente alle sue scelte, puramente tecniche. Il nostro presidente, Nicola Guida, mai e poi mai è intervenuto su questioni tecniche o scelte di formazione. Lo stesso discorso vale per me, che non interferisco nel modo più assoluto sulle scelte legittime del Mister, pur essendo sempre a disposizione sua e del suo staff. In questo decisivo momento – ha concluso, con un appello, il "diesse" – invito tutti a rimanere concentrati sull’obiettivo della salvezza che insieme, sostenendo la squadra in ogni singola gara, possiamo raggiungere". La squadra, intanto, continua a lavorare sodo in vista della sfida col Cosenza di sabato (ore 14) al "Liberati. Ieri le fere si sono allenate al "Taddei" a porte aperte ma da oggi il tecnico Roberto Breda chiuderà al pubblico i cancelli dell’antistadio e del "Liberati" per proseguire la preparazione in modalità "blindata". Il portiere Iannarilli ha svolto lavoro personalizzato insieme a N’Guessan mentre Viviani ha svolto differenziato. A Cosenza, invece, ieri William Viali ha guidato il suo primo allenamento dopo il ritorno sulla panchina dei silani a seguito dell’esonero di Fabio Caserta. Nel frattempo, il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il mediano dei calabresi Zuccon che salterà la trasferta a Terni. Trasferta che sarà vietata ai residenti nella Provincia di Cosenza, come disposto dal Prefetto di Terni, Giovanni Bruno, sentito il Questore, dopo le valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza.