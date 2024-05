Ternana, non è consentito sbagliare. Ma è emergenza con il Sudtirol

Non è più consentito sbagliare e l’emergenza continua ad ampliarsi. Per la sfida odierna con il Sudtirol sono out anche Pyyhtia, Marginean e Favilli. Nell’elenco-indisponibili i due centrocampisti e l’attaccante si aggiungono a Iannarilli, Capuano, Sgarbi, N’Guessan e Zuberek. Dunque, nei 23 convocati di Breda (che non ha effettuato la conferenza prepartita) ci sono anche i "primavera" Bonugli e Ferrara, rispettivamente difensore e centrocampista. Il gruppo, come è riuscito a fare altre volte, deve rispondere al meglio a un terribile kappaò come quello di sabato scorso e alle pesanti tegole che continuano a cadere. Il tecnico rossoverde ha finora trovato soluzioni a tutto, nonostante la rivoluzione di gennaio e le recenti gravi emergenze a iniziare dal reparto difensivo. Il momento è senza dubbio il più complicato della stagione dal punto di vista della gestione delle risorse anche a gara iniziata, considerando che il numero delle alternative è divenuto esiguo in modo non ipotizzabile. Rispetto alla gara con l’Ascoli potrebbero esserci un paio di novità, ipotizzando i ballottaggi Amatucci-Faticanti in mediana, Carboni-Distefano sulla corsia mancina, Dionisi e Raimondo in attacco.

Il Sudtirol. La formazione altoatesina ha progressivamente trovato i giusti equilibri ed è vicinissima alla salvezza, con qualche chance di agganciare i playoff. La situazione relativa ai disponibili è totalmente opposta a quella delle Fere: l’unico forfait è quello dell’attaccante Pecorino. A centrocampo recupera Kurtic e si gioca una maglia con Mallamo. In attacco dovrebbe esserci Odogwu. "C’è stato poco tempo per preparare la partita – spiega il tecnico Federico Valente – ma la squadra è pronta. La Ternana è forte. Dovremo avere lucidità, sia in fase d’attacco che in quella difensiva, ma anche intensità e grande determinazione".

Prevendita e promo. Dalle ore 16 odierne, nelle ricevitorie VivaTicket e online saranno disponibili i biglietti per Ternana-Catanzaro (domenica prossima ore 15). La società rossoverde rilancia la promozione riservata ai titolari della card Club 1925: prezzo 5 euro per le curve Est-Viciani, Nord e Sud, Distinti A e B, Tribuna B. La promo è attivabile esclusivamente online sul portale VivaTicket inserendo il codice coupon personale che ogni titolare della card Club 1925 riceverà sull’app gratuita Noi Ternana. Potranno usufruire dalla promozione anche tutti i tifosi che attiveranno la card prima dell’acquisto del biglietto. Gli abbonati e al tempo stesso sottoscrittori della card Club 1925 hanno diritto a un biglietto omaggio per qualsiasi settore disponibile.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Druso" ore 15.

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni, Mallamo, Davi; Tait, Casiraghi; Odogwu. All.: Valente.

(3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, de Boer, Distefano; Pereiro, Raimondo. All.: Breda.

Arbitro: Monaldi di Macerata.