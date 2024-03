Ternana, obiettivo salvezza . Arrivano gli scontri diretti

Non è stata una domenica "in" per le Fere. Si è infatti ampliato il distacco dalla salvezza diretta. Le vittorie del Pisa a Cittadella e della Sampdoria in casa della Feralpisalò hanno consentito ai due team di lasciare la sestultima posizione al Cosenza (kappaò in casa nel derby con il Catanzaro) e alla Reggiana (pareggio ad Ascoli), che a quota 33 vantano quattro lunghezze di vantaggio sui rossoverdi i quali, va ricordato, nel turno avevano l’impegno più proibitivo. Non si smentisce dunque il copione che sta caratterizzando da tempo la seconda parte della classifica, ovvero alti e bassi in agguato per tutti e nessun team riesce a produrre un’autentica continuità di risultati. Prima della sosta ci sono ora due giornate che potrebbero avere un notevole peso specifico, considerando i numerosi scontri diretti in programma. I medesimi riguarderanno anche la Ternana che sarà in trasferta a Pisa sabato prossimo (ore 16.15), poi se la vedrà al "Liberati" con il Cosenza. E’ dunque importante che il team di Roberto Breda possa ritrovare il risultato pieno contro le dirette avversarie. I rossoverdi, reduci dal grande exploit di Palermo (non va sottovalutato neanche quello di Reggio Emilia), contro il caterpillar Parma non hanno comunque demeritato.

"Siamo rimasti in partita anche dopo lo 0-2 – conferma il capitano Marco Capuano – e nel secondo tempo abbiamo subito accorciato le distanze. Il loro terzo gol è arrivato nel momento in cui stavamo gestendo meglio. Tutti avremmo potuto fare di più. Sono mancate un po’ di brillantezza e lucidità, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Le vittorie fuori casa con Reggiana e Palermo confermano che siamo uniti e sul pezzo. Il rammarico è che avremmo potuto fare di più con Spezia e Lecco. Le prossime due partite prima della sosta saranno ancora più importanti e siamo pronti a dare tutto".

Dunque, il morale del gruppo sembra confermarsi su buoni livelli. Un aspetto positivo è inoltre che Breda può contare sul recupero a pieno titolo di elementi che rappresentano importanti alternative, come Favasuli e Distefano (eccellente il suo impatto a gara in corso, nel ruolo di esterno sinistro). La squadra riprenderà ad allenarsi alle ore 14.30 in vista della gara di Pisa. Per la stessa non sarà disponibile de Boer che era in diffida e sarà fermato in seguito all’ammonizione rimediata sabato scorso. Sono soprattutto da verificare le condizioni di Lucchesi (out contro il Parma per problemi muscolari), oltre a quelle dei lungodegenti N’Guessan e Viviani.