Ternana, occasione sprecata. Con il Lecco è solo pari

TERNANA

0

LECCO

0

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini (24’ st Dionisi), Amatucci, De Boer (18’ st Marginean), Carboni (41’ st Distefano), Pereiro (41’ st Zoia), Favilli (18’ st Raimondo). A disp.: Vitali, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Faticanti, Labojko, Pyyhtia. All. Breda

LECCO (4-3-3): Saracco, Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale (24’ st Buso), Degli Innocenti (36’ st Frigerio), Galli, Listkowski, Lepore, Parigini (36’ st Salcedo), Novakovich (24’ st Beretta). A disp.: Melgrati, Cecchini, Smajlovic, Bianconi, Salomaa, Lemmens. All. Aglietti

Arbitro: Ghersini di Genova

NOTE: Spettatori 4.869 (60 ospiti). Ammoniti: Amatucci, Ierardi, Marginean. Angoli: 7 a 8. Recupero: 0’ e 5’

La Ternana segna il passo in casa nello scontro diretto con il Lecco, pareggiando a reti inviolate una partita che avrebbe dovuto vincere sia in chiave salvezza sia in prospettiva del micidiale prossimo doppio turno, nell’arco di cinque giorni, con Palermo e Parma. Per le fere, alle quali non è mancato qualche fischio all’uscita dal campo, solo una fiammata intorno alla metà del primo tempo con le occasioni di Sgarbi e Pereiro ed il palo colpito da De Boer. Troppo poco al cospetto di un Lecco che, sceso al "Liberati" in formazione rimaneggiata e col peso di sei sconfitte consecutive, ha addirittura sfiorato il colpaccio nella ripresa. Iannarilli, però, ha salvato il risultato in tre circostanze. Breda, come previsto, ha confermato la formazione schierata nella gara vinta con la Reggiana, ma contro i lecchesi i rossoverdi non hanno dato continuità al prezioso successo e col pari del "Liberati" sono stati raggiunti dall’Ascoli in zona play-out, perdendo terreno da quella della salvezza che ora è a meno 4 punti. La partita è stata ingessata fino al 25’ quando la Ternana ha provato a sbloccarla con una conclusione ravvicinata di Sgarbi respinta in angolo da Guglielmotti. Poco dopo (27’) Saracco ha respinto un tiro di Pereiro in area e sulla ribattuta del portiere è intervenuto De Boer che ha colpito il palo. Il Lecco, invece, al 40’ ha sprecato un’opportuna con Lepore. In avvio di ripresa (2’) Carboni ha avuto un’occasione ma ha fallito l’aggancio a due passi da Saracco su assist di Casasola, mentre al 17’ Favilli ha impegnato il portiere con una incornata in area. Poi il Lecco, cresciuto di intensità, al 28’ è stato pericoloso con un contropiede chiuso dal tiro di Buso respinto in uscita da Iannarilli. Il portiere si è ripetuto un minuto dopo compiendo un altro bell’intervento su Celjak e poi si è reso protagonista pure nel recupero sulla conclusione di Guglielmotti evitando la beffa finale per le fere.