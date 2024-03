Ternana, operazione Samp. Oggi arriva il presidente

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Le fere hanno ripreso ad allenarsi al "Liberati" dopo due giorni di riposo, per cominciare la lunga preparazione alla trasferta a Genova contro la Sampdoria in programma il primo aprile dopo la sosta del campionato. Non si è allenato il centravanti Favilli che a breve dovrà sottoporsi ai necessari esami strumentali per via del risentimento muscolare all’adduttore sinistro accusato sabato scorso durante la gara col Cosenza.

Alla seduta di lavoro erano assenti anche i sei rossoverdi convocati nelle Nazionali, cioè Amatucci, Distefano Faticanti, Raimondo (Under 20 azzurra), Zuberek (Under 20 polacca) e Pyyhtia (Under 21 norvegese). La squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio (ore 15), a porte aperte. E’ prevista la visita del presidente Guida (nella foto), presente a Terni già da ieri per molteplici impegni di lavoro.

Nel frattempo, il Giudice Sportivo della Lega ha squalificato per un turno il difensore Lucchesi che salterà la Sampdoria e tornerà a disposizione di Breda il 6 aprile nel confronto col Modena in programma al "Liberati". Per i liguri, invece, è stato fermato il marcatore centrale Gonzalez. Intanto, i supporters della Ternana sono già mobilitati per organizzare la trasferta in Liguria prevista proprio nel giorno di Pasquetta, che si preannuncia molto seguita anche in virtù dello storico gemellaggio esistente tra le tifoserie rossoverde e blucerchiata.

Settore giovanile: è di tre vittorie e una sconfitta il bilancio dell’ultimo fine settimana di gare per le giovanili rossoverdi. A soccombere è stata la Primavera di D’Urso, sconfitta 3 a 0 a Pisa, mentre hanno vinto in casa con la Salernitana sia l’"Under 16" di Savini che l’"Under 15" di Caccavale, che hanno superato i campani rispettivamente per 3 a 1 con la doppietta di Giacalone e il gol di Angher, e per 5 a 0 con la tripletta di D’Onofrio e le reti di Cavalletti e Morosi. Successo anche per l’"Under 14 Pro" di Schiavi che a Terni ha battuto il Pescara per 3 a 2 grazie ai gol di Basili, Fiore e Romaldini.