Ternana, Parma nel mirino. Dubbi soltanto in mediana

Dubbi in mediana, nessuno o quasi in difesa, conferme in attacco. Tra le assenze, prosegue e proseguirà quella di Viviani che si è sottoposto a intervento. In vista della gara di Parma (domani ore 14) è molto probabile il delinearsi della linea difensiva impiegata nelle gare precedenti a quella di Lecco, considerando che Diakité rientra dalla squalifica e che Capuano sembra aver del tutto superato l’affaticamento al polpaccio. Il quadro appare meno decifrabile a centrocampo. L’assenza degli squalificati de Boer e Luperini riduce le ipotesi di scelta. Ma le difficoltà palesate dal reparto (come da tutta la squadra) nel primo tempo di domenica scorsa e il fatto che martedì si tornerà in campo contro il Pisa potrebbero indurre Roberto Breda a cambiare qualcosa. Persiste l’assenza di Favilli, Travaglini, Vitali e Viviani. I primi tre continuano a lavorare a parte e a sottoporsi a terapie. Ad essi si è aggiunto da mercoledì il giovane attaccante Della Salandra. Viviani, invece, ieri si è sottoposto a intervento chirurgico per ernia discale lombare, presso il policlinico "Gemelli" di Roma. "Il centrocampista – comunica la Società rossoverde - osserverà un periodo di riposo per poi riprendere l’attività agonistica. Oggi Breda sarà in conferenza alle 12.20, dopo la rifinitura in programma al "Liberati". Poi la squadra partirà per l’Emilia. Al "Tardini" ci saranno almeno 500 tifosi rossoverdi. Lo si deduce dal dato parziale che nel tardo pomeriggio di ieri indicava 436 biglietti settore ospiti. La prevendita terminerà alle 19 odierne.

Qui Parma. Nelle ultime 6 partite la capolista ha rallentato conquistando 6 punti e il tecnico Pecchia prepara novità. In difesa ci sarà il ritorno del capitano Delprato, con chance per Coulibaly. In attacco si giocano una maglia Bonny e Charpentier. Sarà la prima partita da ex per Partipilo, il cui impiegho dall’inizio non è certo. I biglietti per Ternana-Pisa (martedì prossimo, ore 15) sono disponibili su www.vivaticket.com e nelle rivendite ufficiali dello stesso circuito.