Ternana, pausa senza relax. Allenamenti, operazione-stadio e tanti ’Nazionali’ protagonisti

Per la Ternana, sul campo, ma anche a livello societario, la pausa del campionato è tutt’altro che motivo di relax. La squadra di Roberto Breda non sta lesinando energie per prepararsi alla sfida con la Sampdoria (si gioca lunedì 1° aprile alle 20.30) e più in generale alla fase decisiva. Nella sede di Via della Bardesca, intanto, sembra essere scattata a pieno titolo l’operazione-stadio, legata anche al rinnovo della convenzione. Amatucci, Faticanti, Distefano e Raimondo, reduci dallo 0-0 contro la Romania che ha consentito alla Nazionale Under 20 di conquistare l’Elite League, potrebbero tornare a disposizione di Breda in anticipo rispetto a quanto previsto. Ieri Żuberek ha realizzato il gol della bandiera con la Polonia nel match perso 5-1 con l’Inghilterra; Pyyhtia ha disputato l’intera gara con l’Under 21 finlandese (0-0 in Albania, qualificazioni Europeo). Nell’allenamento di ieri intanto hanno continuato a lavorare a parte Favilli e N’Guessan. Oggi e domani allenamento a porte aperte al "Liberati" poi due giorni di riposo.

Nuovo stadio. La Ternana Calcio, come più volte anticipato nell’ultimo periodo dal presidente Nicola Guida e dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ha dato risposta positiva in merito al progetto, presentato dalla precedente Proprietà, che prevede la realizzazione del nuovo "Liberati" e dell’annessa clinica privata. L’impegno della Ternana Calcio relativo alla realizzazione dello stadio è un passaggio di grande importanza anche per l’iter procedurale, in quanto consente al Comune di non effettuare il bando per l’assegnazione dei lavori. In attesa dei prossimi passaggi, il suddetto impegno sembra rendere la strada in discesa anche per il rinnovo della convenzione in scadenza relativa al "Liberati" che è aspetto fondamentale per l’iscrizione al prossimo campionato, termine anticipato al 4 giugno.