Ternana-Pisa 1-1, buon punto per le Fere

Terni, 26 dicembre 2023 – Pari tra Ternana e Pisa al “Liberati”. Risultato sostanzialmente giusto ma che lascia l’amaro in bocca agli ospiti toscani, apparsi a tratti padroni del campo, e fa respirare le Fere di mister Breda con un punto prezioso per la classifica. La Ternana, reduce dalla sconfitta di Parma, chiude l’andata in quart’ultima posizione e può confidare negli effetti della cura-Breda; il Pisa, dopo la vittoria con l’Ascoli, si tiene ai margini della zona calda e si conferma in salute.

Davanti ad oltre 7mila spettatori i toscani di mister Aquilani vanno in vantaggio al 22' del primo tempo con un’autorete di Lucchesi su conclusione di Tramoni. Il pareggio dei rossoverdi è firmato da Sorensen al primo della ripresa, con deviazione decisiva di Luperini. Nel complesso a fare la partita è stato il Pisa, che ha centrato un palo con Moreo, si è visto annullare un gol per fuorigioco di centimetri e ha trovato in Iannarilli un baluardo. Le Fere hanno sfiorato il colpaccio nel finale con Lucchesi, mentre prima era stato Nicolas a respingere il tiro ravvicinato di Casasola.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Lucchesi, Casasola (16' st Favasuli), Labojko (24' st Marginean), Luperini (16' st Pyyhtia), Celli (24' st Corrado); Falletti (34' st Dionisi sv); Raimondo, Distefano. Allenatore: Breda

Pisa (4-2-3-1): Nicolas, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (24' st Hermannsson); Marin , Piccinini (1' st Nagy), Tramoni (34' st Valoti ), Arena (45' st Torregrossa sv), D'Alessandro (24' st Masucci); Moreo Allenatore: Aquilani.

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Note: Spettatori: 7.209 (di cui 594 ospiti e 1.987 abbonati). Incasso: 36.702 euro