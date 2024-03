Ternana, Pisa nel mirino. Lucchesi torna in gruppo

Un recupero e uno squalificato. Per la gara di Pisa (sabato ore 16.15) potrebbero comunque esserci novità rispetto a sabato scorso. Tornerà disponibile il difensore Lucchesi che ha saltato la sfida con il Parma a causa di un affaticamento muscolare e ieri alla ripresa si è allenato in gruppo. Breda non potrà contare sul centrocampista de Boer che era in diffida e per il quale l’ammonizione fa scattare la squalifica. Continuano a lavorare a parte i lungodegenti N’Guessan e Viviani. Lucchesi potrebbe essere in ballottaggio con Dalle Mura. In mediana scalpita Faticanti che deve vedersela con Pyyhtia e Amatucci. Nel secondo tempo di sabato scorso sulla corsia mancina si è fatto apprezzare Distefano, nonostante non sia un esterno di ruolo. Il ragazzo di proprietà della Fiorentina potrebbe dunque giocarsi una maglia con Carboni. Contro il Pisa uscì un pareggio e i nerazzurri crearono difficoltà alle Fere. Ma a livello tattico quella partita potrebbe essere indicativa non più di tanto, vista la rivoluzione poi effettuata dalla Ternana che sabato proporrà almeno 5 pedine diverse. Sussiste l’incognita-modulo per il team di Aquilani: a Terni adottò il 4-2-3-1, ma sta interpretando bene pure il 3-4-2-1. Oggi i rossoverdi si alleneranno alle 14.30 a porte aperte.

Prevendita e tifosi. I tagliandi settore ospiti per Pisa-Ternana (curva sud, 900 posti, unica opzione per i residenti in Umbria) sono disponibili al prezzo di 25 euro, online su TicketOne e nei relativi punti vendita (a Terni "New Sinfony" in Galleria del Corso). Chiusura prevendita venerdì ore 19. E’ prevedibile un buon seguito di supporter. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs e Roccarossoverde organizzano pullman con prezzo-partecipazione rispettivamente di 23 euro (28 euro per i non tesserati) e 25 euro. Il CCTC "ringrazia gli amici del Centro Coordinamento Parma Clubs" che sabato scorso per il "Progetto Flavia UGDH" hanno raccolto 1.550 euro tra i tifosi gialloblù.