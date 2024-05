Ternana, record di tifosi al seguito. E ci sarà il maxischermo al Liberati

Pullman, pulmini e automobili per essere al fianco delle Fere al "Garilli". E un maxischermo al "Liberati" per vivere tutti insieme anche a Terni un venerdì sera fondamentale, con razionali speranze e inevitabile pathos. Le combinazioni possibili per la zona-salvezza sono 81, ma il fatto che una vittoria garantirebbe come minimo i playout e che la permanenza diretta in categoria si materializzerebbe se al tempo stesso lo Spezia non dovesse battere il Venezia, ha generato una situazione insperata fino all’immediata vigilia di Ternana-Catanzaro. Dunque, non c’erano dubbi sul fatto che domani a Piacenza per la sfida con la Feralpisalò la Ternana avrebbe potuto contare su un grande supporto, vedi record stagionale di tifosi al seguito. La collocazione della gara, infrasettimanale, serale e a quasi 500 km di distanza, non ha impedito di dare l’assalto ai 1.454 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Vedremo se in extremis sarà necessaria un’ulteriore disponibilità. La prevendita si chiude oggi alle ore 19 e domani al "Garilli" non sarà possibile acquistare biglietti per il settore riservato ai tifosi rossoverdi, ma essendo una trasferta non soggetta a limitazioni, la vendita è libera per altri settori. La società rossoverde allestirà un maxischermo al "Liberati" per venire incontro alle esigenze dei tifosi che non potranno recarsi a Piacenza e che vorranno vivere tutti insieme le emozioni della partita. L’ingresso è ovviamente gratuito e sarà accessibile il settore A, con apertura alle ore 19.30. "Per l’ingresso allo stadio – si legge nel comunicato – verrà seguita la regolamentazione in vigore per ogni gara interna".

La squadra. In vista della seduta di rifinitura in programma questa mattina c’è una novità importante e positiva: Iannarilli e N’Guessan si sono allenati in gruppo. Oggi sapremo da Breda, che sarà in conferenza alle 12.15, se i due calciatori faranno parte dei convocati. Per il resto, dall’allenamento di ieri non è emersa nessun’altra variazione rispetto ai giorni precedenti in merito agli indisponibili: lavoro personalizzato in palestra per Marginean, Pyyhtia, Capuano e Favilli, assenti Sgarbi e Zuberek. Sul fronte delle possibili scelte, l’undici dovrebbe essere molto simile quello di domenica scorsa. Per la sostituzione dello squalificato Casasola il candidato principale sembra essere Boloca che rientra dal turno di stop e appare in vantaggio su Sorensen. In attacco è ballottaggio Raimondo-Dionisi.

Arbitro. Federico Dionisi di L’Aquila è al 6° anno nella Can A-B. I precedenti con le Fere: 2021/2022 Brescia-Ternana 1-1, 2022/2023 Ternana-Benevento 2-2, nell’attuale stagione Parma-Ternana 3-1 e Ternana-Spezia 1-1. Dionisi sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Galiberti di Seregno e Mario Davide Arace di Lugo, dal IV ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno. Al Var Luigi Nasca di Bari e Giovanni Ayroldi di Molfetta.