Ternana Record stagionale di tifosi al Liberati

Si va verso il record stagionale di presenze al "Liberati". Era inevitabile che il pareggio conquistato a Bari in rimonta e la relativa brillante prestazione avrebbero ulteriormente fatto lievitare l’interesse della tifoseria rossoverde per la sfida di ritorno che vale un’intera stagione. In città si capta grande voglia di Fere come nei momenti migliori e sete di salvezza. E’ dunque presumibile che la vendita libera dei biglietti (vedi sotto) possa iniziare con il botto, anche considerando le promozioni attuate anche in questa decisiva occasione dalla società rossoverde. Il record di presenze nell’attuale campionato si è verificato alla 1a giornata: Ternana-Sampdoria 7.302 spettatori, inclusi 1.615 abbonati e 588 ospiti).

La squadra. I rossoverdi hanno ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo, svolgendo una seduta pomeridiana all’antistadio (a porte chiuse). La sensazione è che Breda in linea di massima possa concedere fiducia all’undici schierato al "San Nicola". Ma, al tempo stesso, il tecnico rossoverde potrebbe valutare una-due alternative, non solo considerando il punteggio dell’andata e il conseguente atteggiamento del Bari che è obbligato a vincere, ma anche il fatto che giovedì nella prima parte della ripresa la Ternana ha concesso qualcosa di troppo oltre al gol. Oggi allenamento alle 14.30, in modalità blindata.

Qui Bari. Anche la squadra di Giampaolo ha ripreso ad allenarsi ieri. Sono in vista novità nell’undici (come riporta tuttobari.com). A fronte della conferma di Nasti in attacco, sono più incerti i ruoli alle sue spalle, in quanto Bellomo e Acampora non hanno brillato. I candidati sono Achik a Morachioli e a centrocampo scalpita Maita che giovedì scorso è entrato a inizio ripresa.

Prevendita. Dalle ore 16 di domani scatterà la vendita libera nei punti Vivaticket. I botteghini dello stadio saranno aperti il giorno della partita dalle ore 9.00 senza interruzioni. La trasferta è vietata ai residenti nella regione Puglia. Per l’eventuale vendita online si attenderà la riunione del GOS in programma martedì mattina. I prezzi "standard": Distinti A e B (entrambi parterre e 2° livello) 18 euro (ridotto over 65 e persone con disabilità da 80% a 99% 14 euro); Tribuna B centrale 30 euro (ridotto 20 euro); Curve Nord, Est-Viciani e Sud (tutte parterre, 1° livello, 2° livello e tribunetta) 13 euro (ridotto 10 euro). Per tutti i settori fin qui elencati: feramascotte baby (0-5 anni) 5 euro, feramascotte kid (da 6 a 12 anni non compiuti) 2 euro. Curva Ovest (settore ospiti), solo parterre e 1° livello, prezzo unico 13 euro + 1,50 euro prevendita). Prezzi per i titolari di card Club 1925 (acquistando il biglietto online con codice ricevuto in app Noi Ternana): Curve Est-Viciani, Nord e Sud 10 euro, Distinti A e B 15 euro, Tribuna B 25 euro. E’ già attiva la fase di prelazione per gli abbonati che si concluderà mercoledì.