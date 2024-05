Ternana retrocessa, dramma Fere: travolte in casa 3-0 dal Bari

Terni, 23 maggio 2024 – La Ternana cade pesantemente al “Liberati” per mano del Bari che festeggia a Terni la salvezza mentre i rossoverdi retrocedono in Serie C dopo tre stagioni sportive. L’atteso miracolo di una stagione segnata dalla precarietà non si è compiuto, e la delusione dei tifosi rossoverdi, che hanno riempito lo stadio testimoniando per l’ennesima volta il loro viscerale attaccamento alla squadra, è stata cocente.

Non c’è stata partita e questo ha accresciuto il rammarico per la grande occasione persa nella gara di andata del play-out giocata al “San Nicola”. La retrocessione, nonostante la media da play-off tenuta da Roberto Breda dal momento del suo insediamento, sconta tante problematiche gestionali e di organico che hanno finito per incidere negativamente sull’esito del campionato. La contestazione finale del “Liberati” preannuncia tempi difficili.

Il Bari è pericoloso all’11’ con Sibilli il cui tiro in area viene deviato in angolo da Iannarilli. Per la Ternana replica Favasuli al 26’ con una conclusione in area che si perde di poco a lato. Al 31’, invece, un pallone tagliato da Sibilli non viene intercettato per un soffio da Di Cesare a due passi dalla porta della Ternana. Il Bari ci prova ancora e passa in vantaggio nel secondo minuto di recupero del primo tempo con il capitano Di Cesare, che raccoglie un assist direttamente da calcio d’angolo di Sibilli e con un tiro al volo imprendibile supera Iannarilli. Nella ripresa Breda gioca la carta Raimondo, schierato al posto di Faticanti per aumentare il potenziale offensivo dei rossoverdi. Al 6’, però, Ricci gela il “Liberati” trovando lo spazio giusto per infilare la porta su assist di Nasti. Al 14’ Pissardo salva su Distefano ma il Bari cala il tris al 19’ con Sibilli che indisturbato va in gol. I pugliesi potrebbero arrotondare il punteggio con Dorval mentre la Ternana non da mai l’impressione di poter rientrare in partita, che si chiude nel peggiore dei modi con l’inevitabile contestazione finale.

0–3

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (32’ st Dionisi), Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (1’ st Raimondo), Carboni (12’ st De Boer), Pereiro, Distefano. A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Zoia, Sorensen, Viciani, Labojko, N’Guessan, Ferrara. All. Breda

BARI (3-5-2): Pissardo, Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval, Maita (42’ st Acampora), Maiello (dal 12’ st Lulic), Benali, Ricci, Sibilli (42’ st Puscas), Nasti (24’ st Morachioli). A disp.: Brenno, Matino, Bellomo, Achik, Zuzek, Akpa-Chukwu, Colangiuli, Aramu. All. Gianpaolo

ARBITRO: La Penna di Roma

MARCATORI: 47’ pt Di Cesare, 6’ st Ricci, 19’ st Sibilli

NOTE: Spettatori 11.483 (203 ospiti). Espulso: Bellomo dalla panchina. Ammoniti: Maita, Maiello, Di Cesare, Dalle Mura, Nasti, Lucchesi, Acampora, Luperini, Dionisi. Angoli: 2 a 8. Recupero: 2’ e 6’