Ternana, roba da grandi. Ribaltata la Cremonese

CREMONESE

1

TERNANA

2

CREMONESE (3-5-2): Saro, Antov, Ravanelli, Lochoshvili, Ghiglione (1’ st Zanimacchia), Collocolo (20’ st Coda), Majer (36’ st Buonaiuto), Jhonsen (1’ st Vazquez), Sernicola, Falletti (1’ st Pickel), Tsadjout. A disp.: Livieri, Marrone, Quagliata, Castagnetti, Abrego, Afena-Gyan, Ciofani. All. Stroppa

TERNANA (3-5-2): Vitali, Dalle Mura, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini (36’ st Labojko), Amatucci, Pyyhtia (20’ st De Boer), Carboni (20’ st Favasuli), Pereiro (29’ st Raimondo), Favilli (20’ st Distefano). A disp.: Franchi, Novelli, Boloca, Zoia, Viviani, Dionisi. All. Breda

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Marcatori: 13’ pt Tsadjout, 17’ pt Favilli, 51’ st Distefano

Note: Osservato minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Suviana. Spettatori 8.541 (220 ternani). Ammoniti: Collocolo, Pyyhtia, Pereiro, Casasola.

Angoli: 4 a 3. Recupero: 1’ e 6’

TERNI – Colpo grosso in extremis della Ternana allo "Zini" di Cremona, violato dalle fere per la prima volta nella storia. In casa della corrazzata Cremonese i rossoverdi hanno conquistato tre punti di platino per la salvezza, e nel turno in apparenza più complicato – anche tenuto conto delle numerose assenze – sono riusciti addirittura a portarsi fuori dalla zona play-out. La squadra di Breda ha gestito l’incontro con accortezza, organizzazione tattica e personalità. Stavolta i minuti finali della partita hanno sorriso alla Ternana che in passato, troppo spesso, ha bruciato risultati importanti al tramonto delle gare. Le fere hanno reagito immediatamente al gol del vantaggio dei padroni di casa siglato da Tsadjout al 13’, riequilibrando il risultato al 17’ col ritrovato Favilli – ben imbeccato dal solito Pereiro – che ha messo a segno la sua prima rete in campionato. Poi, dopo una ripresa di sostanziale contenimento delle iniziative della Cremonese, i rossoverdi hanno piazzato il colpo vincente nell’ultimo minuto di recupero con Distefano. Breda ha schierato in porta Vitali al posto dell’infortunato Iannarilli, confermando la difesa del secondo tempo col Modena con Dalle Mura preferito a Boloca, mentre in mediana ha riproposto Amatucci come titolare. Scelte rivelatesi azzeccate, col portiere ternano che ha fatto il suo esordio in B mostrando sicurezza ogniqualvolta è stato chiamato in causa, soprattutto nel primo tempo, anche su conclusioni per nulla agevoli da gestire come quelle di Majer, Jhonsen e dell’ex rossoverde Falletti. Favilli, in sospetto fuorigioco, al 42’ ha fallito l’occasione del raddoppio con una incornata in area respinta da Saro, mentre nella ripresa (21’) è stato Luperini a sprecare una ghiotta opportunità per segnare. Alla fine ci ha pensato il giovane Distefano a regalare la vittoria alle fere. Sabato si va a Brescia.

Massimo Ciaccolini