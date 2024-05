Ternana, sale la febbre-Bari. È già caccia al biglietto

di Augusto Austeri

TERNI

È grande caccia al biglietto. Come da previsioni, nel pomeriggio di ieri con l’inizio della vendita libera si sono subito verificate code nei punti del circuito Vivaticket. A ieri sera erano 6.445 i tagliandi venduti. L’attesa per la sfida con il Bari è molto forte, come avevano anche rivelato le prime battute della "prelazione" riservata agli abbonati. Resta da valutare l’impatto della vendita online per i non abbonati.

È così molto probabile che per lo spareggio di giovedì sera, che vale la permanenza in serie B, possa essere battuto il record stagionale di presenze al "Liberati", ovvero 7.302 spettatori (abbonati inclusi, Ternana-Sampdoria alla 1a di campionato). Ricordiamo che la trasferta è vietata ai residenti nella regione Puglia.

Intanto, sul fronte-squadra, prosegue il lavoro "blindato" delle Fere. Ieri si è svolta una seduta pomeridiana allo stadio. Il bollettino è identico a quello dei giorni precedenti, ovvero assenti Pyyhtia, Sgarbi e Zuberek, lavoro personalizzato per Capuano, Marginean e Favilli. Oggi è in programma un allenamento alle 10.30, sempre a porte chiuse. In merito al possibile undici, permane la sensazione che Breda possa dare fiducia a quello schierato al "San Nicola". Eventuali varianti in mediana, vedi ballottaggio Faticanti-de Boer, potrebbero derivare dal fatto che il Bari potrebbe presentarsi con novità sia a livello tattico che nelle pedine.

Ieri, poi, il Comune di Terni ha ufficializzato l’accordo con la Ternana Calcio per la proroga di un anno relativa all’utilizzo del "Liberati" e dell’Antistadio "Giorgio Taddei". Questo consentirà alla società rossoverde di iscriversi nei termini al prossimo campionato, andando inoltre ad agevolare l’iter per la costruzione del nuovo stadio. Dal prossimo 1° luglio al 30 giugno 2025 la Ternana verserà al Comune un totale di 30mila euro più Iva e ad essa spetterà la manutenzione straordinaria per un massimo di 100mila euro. Il Comune potrà utilizzare lo stadio per 20 giorni complessivi, per manifestazioni e propri eventi.