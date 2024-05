Ternana, scattata l’operazione-trasferta. Salgono quotazioni e morale della piazza

E’ ancora possibile tutto, in positivo e in negativo. Ma la vittoria conquistata con il Catanzaro, associata ai risultati delle dirette avversarie, ha fatto impennare le quotazioni delle Fere e il morale della piazza rossoverde. La principale considerazione è che tre punti al "Garilli" di Piacenza contro la Feralpisalò (venerdì ore 20.30) garantirebbero come minimo i playout e potrebbero significare una clamorosa salvezza immediata qualora lo Spezia non dovesse battere il Venezia che è ancora in corsa per la promozione diretta. E’ quindi subito scattata l’operazione-trasferta.

Prevendita e pullman. Dalle ore 15 odierne i biglietti per il settore ospiti del "Garilli" saranno disponibili presso tutti i punti VivaTicket e online sul medesimo sito. I prezzi: intero 15 euro, ridotto (donne e over 65) 10 euro, 5 euro per gli under 16. La prevendita terminerà alle 19 di giovedì. La disponibilità per il settore ospiti è di 1.454 posti e il giorno della partita non sarà consentito acquistare i relativi biglietti. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs organizza il viaggio in pullman al prezzo di 55 euro per i tesserati dei club affiliati e di 58 euro per i non tesserati. La partenza è fissata per le ore 12 di venerdì. LA SQUADRA. Gli allenamenti sono ripresi ieri pomeriggio a porte chiuse. Coloro che hanno giocato domenica hanno effettuato un lavoro di scarico. Non ci sono novità in merito alla situazione-infortunati: ovviamente fermi Capuano e Sgarbi, restano ai box anche Marginean, Pyyhtia, Favilli e Zuberek. Lavoro personalizzato campo-palestra per Iannarilli e N’Guessan. Oggi altra seduta blindata al "Liberati" (ore 14.30). Per la sfida del "Garilli" torna disponibile Boloca che ha scontato il turno di squalifica. Ma non ci sarà Casasola. L’opinabile ammonizione rimediata dall’argentino agli albori del match con il Catanzaro farà scattare per lui un turno di stop. E’ un’ulteriore pesante tegola per Breda, considerando l’importanza tattica del calciatore, il suo carisma e il suo momento di forma, ma anche l’ottima capacità di adattamento al ruolo di centrale difensivo mostrata domenica scorsa. Il tecnico dovrà dunque ancora una volta intervenire sulla difesa, senza escludere che, di riflesso, possa variare qualcosa anche in mediana.

Playout. La Lega B ha ufficializzato gli orari di playoff e playout. Per quanto riguarda i secondi, entrambe le partite si giocheranno alle 20.30: quella d’andata giovedì 16 maggio sul campo della 17a classificata, quella di ritorno giovedì 23 maggio sul campo della 16a.