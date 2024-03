Ternana, segnava Pereiro. Tre punti d’oro al Liberati

TERNANA

1

COSENZA

0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci (43’ st De Boer), Pyyhtia, Carboni, Pereiro (43’ st Dionisi), Raimondo (17’ st Favilli e 29’ st Distefano). A disp: Franchi, Boloca, Sorensen, Dalle Mura, Zuberek, Faticanti, Labojko, Favasuli. All. Breda

COSENZA (4-4-2): Micai, Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta (36’ st D’Orazio), Voca (21’ st Calò), Praszelik, Florenzi (21’ st Canotto), Marras (36’ st Crespi), Mazzocchi, Antonucci (12’ st Forte). A disp.: Lai, Marson, Fontanarosa, Meroni, Cimino, Viviani, Novello. All. Viali

ARBITRO: Minelli di Varese

Marcatore: 24’ st Pereiro

NOTE: Ternana con il lutto al braccio per la scomparsa dell’ex allenatore Claudio Tobia. Spettatori 4.376 (107 ospiti). Ammoniti: Venturi, Lucchesi, Pereiro, Forte, Amatucci, Carboni.

La Ternana vince in casa dopo quasi due mesi interrompendo la serie di due sconfitte consecutive, e lo fa nello scontro diretto col Cosenza che vale doppio in chiave salvezza. A decidere le sorti dell’incontro è stato Gaston Pereiro il quale, buon per le fere, ha trovato una giornata di grazia impreziosita dal gol su punizione segnato nella ripresa, con cui la squadra di Roberto Breda ha messo in cassaforte tre punti pesanti. Il tecnico ha dedicato l’importantissimo successo a Claudio Tobia, ex allenatore rossoverde molto amato dai tifosi, scomparso poche ore prima della partita. Dopo la fiammata iniziale con il botta e risposta firmato dall’incornata in area di Casasola (7’) per le fere, e dai tiri a ripetizione scagliati da Antonucci e Florenzi (10’) per i silani, sui quali Iannarilli ha compiuto due parate prodigiose, nel primo tempo la gara non ha offerto particolari emozioni. La ripresa, invece, è stata caratterizzata dall’impennata di gioco della Ternana che ha preso in mano le redini del confronto. Al 2’ Lucchesi ha fallito due buone opportunità in un’azione concitata, e all’8’ ci ha provato Pereiro con una giocata che ha ubriacato la difesa avversaria ma conclusa con un tiro inefficace. Al 16’, invece, è stato Raimondo a non sfruttare una buona opportunità. Il "bomber" è stato sostituito poco dopo con Favilli il quale, però, ha dovuto lasciare il campo dopo neanche un quarto d’ora di gioco per un infortunio che fortunatamente dovrebbe essere lieve. Il meritato vantaggio della Ternana è arrivato al 24’ sulla punizione dalla distanza battuta da Pereiro, abile ad infilare Micai sulla sua sinistra con un tiro radente. Al 38’ il Cosenza ha sciupato una grossa occasione con Crespi, sotto porta, e nel finale la Ternana ha dovuto stringere i denti sulla pressione del Cosenza. Le fere hanno retto all’urto difendendo una vittoria fondamentale per la salvezza.