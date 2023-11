Ternana, serve l’impresa: "Con il Palermo da grandi"

di Augusto Austeri

TERNI

Battere il Palermo. Impresa ardua, ma realizzarla sarebbe di enorme importanza per una Ternana che Roberto Breda, oggi al debutto al ’Liberati’, sta tentando di rigenerare. I risultati del sabato relativi alle dirette avversarie possono fornire ulteriore fiducia. "Il lavoro nella sosta è stato molto produttivo – spiega il tecnico rossoverde – per intensità e atteggiamento dei ragazzi. Vogliono venir fuori da questa situazione e far bene contro un’avversaria che rispettiamo. Ho conosciuto meglio il gruppo, abbiamo lavorato anche su varianti tattiche e scelte. Contro il Palermo vedo più partite in una. In B non esiste che la prima abbia vita facile contro l’ultima. Dobbiamo fare una grande prestazione. A La Spezia l’abbiamo fatta, non sono arrivati i tre punti, ma indicazioni importanti".

Il lavoro del tecnico è ovviamente molto orientato anche al medio periodo: "Con il mio staff sappiamo cosa vogliamo, con quale percorso arrivarci e non bastano di certo due settimane. Non è comunque un alibi e fin d’ora si devono avere buone indicazioni. L’atteggiamento dei ragazzi è encomiabile". Un accenno al mercato: "Se alcuni calciatori sanno coprire più zone del campo il problema numerico è relativo. Ma da qui a gennaio dovremo soltanto lavorare, fare punti e capire se bastano 25 elementi. Mi piace far esaltare le qualità del gruppo che ho a disposizione – conclude Breda – ma il tutto va poi codificato ed è un working progress dinamico".

Su possibili novità nell’undici: "Vedremo. Ho due priorità. La prima sono i miei ragazzi, l’altra la gara. Non ho segreti da bomba atomica. Mi piace che i calciatori sappiano le cose da me, non dai giornali e se posso avere un piccolo vantaggio per la gara me lo tengo. E a volte la notte ti fa riflettere in modo diverso dal giorno prima". Nei 23 convocati non c’è l’infortunato Travaglini. Dubbio Favilli (foto in alto) in attacco (eventuale ballottaggio Dionisi-Di Stefano). Lucchesi e Mantovani si contendono una maglia in difesa. Possibile impiego di De Boer in mediana.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 16.15.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Lucchesi; Casasola, De Boer, Labojko, Corrado, Falletti, Dionisi, Raimondo. All.: Breda.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Valente, Brunori, Di Mariano. All.: Corini.

Arbitro: Rutella di Enna.