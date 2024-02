Ternana, servono punti. Tre partite da non perdere

Il calendario sembra ammorbidirsi. Ma il –6 dalla salvezza diretta obbliga i rossoverdi a ritrovare immediatamente la concretezza e la media-punti che avevano caratterizzato la prima parte della gestione di Roberto Breda e che erano tornate temporaneamente a manifestarsi contro il Cittadella (anche in virtù del grande esordio di Pereiro). Nel terribile trittico delle sfide con i granata, il Venezia e il Como le Fere hanno subìto un gol a partita. Può starci quando chi lotta nei bassifondi incontra chi vuole l’obiettivo opposto. Nei secondi tempi hanno sostanzialmente dimostrato di saper prendere le misure alle forti avversarie (anche se l’assurdo gol del Venezia è arrivato nel finale) restando in partita. C’è la consapevolezza che è necessario giocarsela al meglio fin dalle battute iniziali: "Nel primo tempo – ha commentato nel post-gara il nuovo arrivato Filippo Sgarbi – non abbiamo reso al meglio. Ma nella ripresa siamo cresciuti anche migliorando l’atteggiamento e abbiamo vinto più duelli. E’ stata una reazione che ci dà fiducia e noi esperti dobbiamo aiutare i più giovani che hanno tutti voglia di aiutare la Ternana per raggiungere la salvezza". La rivoluzione di gennaio sembra aver inciso sulla fase offensiva (al "Penzo" e sabato è stata grande assente). Breda sta tentando di generare un nuovo e produttivo volto tattico. Ma è fondamentale tornare a colpire con continuità da subito, vedi scontri diretti casalinghi con Spezia e Lecco, in mezzo ai quali si colloca la trasferta di Reggio Emilia. E’ il primo segmento-chiave nel tentativo di rilanciarsi per la salvezza diretta, considerando che a seguire ci saranno la trasferta di Palermo e la sfida al "Liberati" con il Parma.

Notiziario. I rossoverdi riprendono ad allenarsi oggi al "Taddei" (ore 14.30, a porte aperte) in vista della gara con lo Spezia (domenica al "Liberati", ore 16.15) per la quale saranno ancora indisponibili gli attaccanti Favilli (deve scontare il secondo turno di squalifica) e Zuberek (problemi fisici). I biglietti saranno disponibili dalle ore 16 odierne, online su VivaTicket e nelle rivendite ufficiali del circuito. TIFOSI. Il Centro Coordinamento Clubs e Roccarossoverde organizzano pullman per Reggiana-Ternana (sabato 17 febbraio ore 14), entrambi al prezzo-viaggio di 30 euro (nel caso del CCTC, 35 euro per i non tesserati).

Settore giovanile. Sconfitta 2-1 a Napoli per la Primavera (gol di Marcelli). L’Under 17 pareggia a Frosinone 1-1 (rete di Ferlicca). Nella doppia sfida a Lecce, 1-1 per l’Under 15 (gol di Donofrio) e vittoria 1-0 per l’Under 16 (gol di Bottausci). L’Under 14 Pro vince 1-0 a Pesaro (rete di Degni).