Ternana, slitta l’incontro. Rinvio tra Capozucca e Guida

Ancora nessun incontro tra Nicola Guida e Stefano Capozucca. Si è dunque verificato l’ulteriore slittamento che ipotizzavamo e non è neanche certo che il giorno-x sia quello odierno. I due, comunque, sarebbero in contatto. La fase di stallo non consente di fare ipotesi di sorta sulle intenzioni relative al prossimo campionato di Serie C per il quale (aspetto fondamentale) continuano comunque a giungere certezze in merito alla regolare iscrizione della squadra entro il 4 giugno. La prima istintiva sensazione è che Guida e i suoi collaboratori stiano ancora riflettendo sul da farsi in merito a Capozucca e permane dunque anche l’ipotesi di un allontanamento tra le parti, nonostante la reciproca stima in essere tra il presidente e il diesse che ha ancora un anno di contratto. La certezza è che Guida, dopo un condivisibile e inevitabile break operativo immediatamente successivo alla retrocessione, ha in agenda una serie di inderogabili impegni di lavoro anche riguardanti la Ternana. Infatti, come pubblicamente riferito da Stefano Bandecchi, nei giorni scorsi il presidente rossoverde si è tra l’altro recato a Milano per contatti inerenti la realizzazione del progetto stadio-clinica che (sempre come riferito dal Sindaco di Terni) va avanti a tutti gli effetti. Bandecchi ribadisce anche l’intenzione di supportare Guida dal punto di vista finanziario per quanto riguarda la Ternana Calcio. La fase di stallo dovrà necessariamente terminare a breve, a maggior ragione considerando il pazzesco lavoro che attende il diesse (chiunque egli dovesse essere) per l’allestimento della rosa non appena individuato il nuovo tecnico. Per ora, anche se il livello delle ambizioni societarie in Serie C sarà fondamentale per le scelte di mercato anche relative ad alcuni teorici confermati, possiamo soltanto fare qualche ipotesi. Pensiamo ad esempio a Vitali, portiere che è in scadenza di contratto, ma che avrebbe avuto da parte societaria un impegno per il rinnovo. Potrebbero esserci chance per Dionisi, per i pari ruolo Ferrante che rientra dal Benevento e Zuberek giovane di proprietà dell’Inter. La stessa società nerazzurra potrebbe non esercitare l’opzione relativa a Corrado che rientra dal Modena. Il mancino non sembra comunque avere un futuro in rossoverde.