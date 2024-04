Ternana, Sorensen recupera. Prezzi scontati allo stadio

Sorensen è in recupero. E la società rossoverde chiama tutti allo stadio con prezzi scontati. Nella seduta svolta ieri a porte chiuse il difensore danese è tornato a lavorare in gruppo. Sembra dunque aver del tutto superato i postumi della lesione muscolare al polpaccio che lo aveva obbligato al forfait con Cremonese e Brescia. Sabato contro l’Ascoli (che è in ritiro in un noto albergo della Capitale) potrebbe essere lui a fornire una notevole dose di esperienza al reparto difensivo che è alle prese con un’emergenza assoluta. Ai suoi lati Sorensen avrebbe Dalle Mura e Lucchesi. Breda starebbe comunque valutando anche opzioni da adottare in caso di necessità o a gara in corso, vedi Boloca che si è ben comportato nello spezzone di gara giocato a Brescia, oppure l’adattamento di Casasola o Faticanti. In attacco sembra esserci il consueto ballottaggio Favilli-Raimondo, senza trascurare Dionisi che sabato scorso ha disputato una valida frazione. Sono ovviamente fermi Iannarilli, Capuano, Sgarbi e Zuberek, mentre N’Gueesan prosegue a lavorare a parte.

Giudice sportivo. Nessun calciatore squalificato per Ternana e Ascoli. Invariato l’elenco dei diffidati rossoverdi: Iannarilli, Carboni Labojko, Casasola e Raimondo. Al prossimo cartellino giallo si aggiungeranno Amatucci e Dionisi, ammoniti a Brescia.

Prevendita e promozioni. I biglietti per Ternana-Ascoli (sabato ore 14) sono disponibili online su VivaTicket e nelle ricevitorie del circuito. I botteghini saranno aperti sabato dalle ore 9.00. I residenti nelle Marche possono acquistare soltanto il biglietto settore ospiti e se hanno sottoscritto il programma di fidelizzazione dell’Ascoli Calcio prima del 17 aprile 2024. La Ternana Calcio propone ai titolari della card Club 1925 un prezzo di 5 euro per accedere alle curve Est-Viciani, Nord e Sud, ai Distinti A e B, alla Tribuna B, promozione attivabile esclusivamente online inserendo su VivaTicket il codice coupon personale che ogni titolare della card Club 1925 riceverà sull’app Noi Ternana. La promozione è accessibile anche attivando la card Club 1925 in questi giorni, prima di acquistare il biglietto. Se si è possessori di abbonamento per la stagione in corso e anche sottoscrittori della card Club 1925 si ha diritto a un biglietto omaggio per qualsiasi settore disponibile.