Ternana, sospiro di sollievo. Nessuna lesione per Favilli

Buone notizie per Andrea Favilli. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni a carico dell’adduttore sinistro, confermando le sensazioni positive espresse a caldo da Roberto Breda dopo Ternana-Cosenza (l’attaccante aveva lasciato il campo dopo un quarto d’ora dal suo ingresso, destando preoccupazione). Anche tenuto conto della pausa di campionato un po’ più lunga del normale, si presume che Favilli possa dunque essere disponibile per la sfida di Marassi con la Sampdoria (lunedì 1° aprile, ore 20.30). Breda non avrà lo squalificato Lucchesi, per la cui sostituzione si candida ovviamente Dalle Mura. La condizione generale del gruppo è apparsa buona anche nella seduta svolta ieri al "Taddei", dove la squadra si allenerà a porte aperte anche alle 14.30 odierne. Assenti i nazionali Under 20 Raimondo, Distefano, Amatucci e Faticanti, Pyyhtia (Under 21 finlandese) e Zuberek (under 20 polacca). Ancora lavoro a parte per N’Guessan. LA PARTITA DELLA SOLIDARIETA’. Il presidente rossoverde Nicola Guida è sceso in campo al "Liberati", con maglia numero 10 e fascia da capitano, nella squadra delle vecchie glorie rossoverdi che ha sfidato la All Star Sosia nel triangolare a cui ha partecipato anche la ItalianAttori. L’evento (oltre 4.000 spettatori, quasi tutti studenti delle scuole ternane) è stato organizzato da "SOS Villaggi dei bambini" e Comune di Terni in collaborazione USAcli, con il patrocinio di CONI, Provincia di Terni, Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, RAI Umbria e FIGC. Guida, ringraziando gli spettatori, li ha invitati a sostenere le Fere nella prossima sfida casalinga con il Modena (6 aprile). Per la Ternana hanno assistito all’evento il direttore operativo D’Aniello, il tecnico Breda, il preparatore atletico Matarangolo, il responsabile della comunicazione Modestino e una delegazione di calciatori.

"SUL MURETTO". Oggi alle ore 13.00 su YouTube Ternana Calcio Official esce la prima di 6 puntate in cui i ragazzi della formazione primavera raccontano delle loro sensazioni, dello studio che si aggiunge agli allenamenti e al tempo libero, della volontà di perseguire un sogno con le relative paure e aspettative. "Sul muretto", progetto ideato dalla Media House della società rossoverde (video fruibili anche sulla pagina Facebook ufficiale), vede anche la partecipazione dei dirigenti del Settore Giovanile.