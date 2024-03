Ternana, spedizione dei mille. Tifosi mobilitati per Marassi

La "spedizione dei mille" e nuova grande pagina dello storico gemellaggio con la tifoseria della Samp. Stefano Capozzucca, intanto, associa un razionale ottimismo per la gara alle certezze sui giovani. Lunedì a Marassi (ore 20.30) sarà ampiamente battuto il record stagionale di 655 supporter rossoverdi registrato a Pisa. E’ già stata raggiunta quota 600 e (chiusura prevendita ore 19 di domenica) potrebbe essere raggiunta la cifra a tre zeri. Ci sarà dunque la migliore cornice per la grande amicizia tra le due tifoserie, nata nel 1977. L’ultima vittoria delle Fere contro i blucerchiati, 8 dicembre 2002, 2-1 con doppietta di Frick, è stata anche l’ultima sfida disputata a Genova. Era la prima stagione alla Ternana di Stefano Capozucca (e del tecnico Mario Beretta). Proprio il diesse rossoverde, dopo settimane di silenzio, ha parlato all’emittente ligure Telenord: "Ci attende una partita complicata – ha detto – per gli importanti valori della Samp e per il grande pubblico di Marassi galvanizzato da tre vittorie consecutive. Auguro loro di disputare i playoff, ma lunedì possiamo giocarcela con le nostre capacità e l’incoscienza dei nostri giovani, come abbiamo sempre fatto. Anche prima di Palermo dissi che non firmo mai per il pareggio. I nostri ragazzi li chiamo "terribili" e credo che 3-4 di essi faranno un’importante carriera in Serie A". E sempre a proposito di giovani, Capozucca ha concluso: "Avrei voluto prendere Esposito, ma il suo procuratore ha giustamente preferito la Sampdoria per il prestigio del club".

Dal campo. La Ternana riprende ad allenarsi oggi alle 14.30 al "Taddei" (porte aperte). Osservati speciali Dalle Mura e Favilli, reduci da problemi fisici. E’ atteso il rientro di Pyyhtia e Zuberek che ieri hanno concluso gli impegni in nazionale. Il primo è subentrato a metà ripresa nell’Under 21 finlandese che ha vinto 2-1 in Montenegro (qualificazioni Campionato Europeo). L’attaccante ha giocato gli ultimi 15 minuti di gara nell’Under 20 polacca che ha pareggiato 1-1 in Romania (Elite League). Anche la Samp riprende a lavorare questo pomeriggio. Da seguire le condizioni di Pedrola e Verre che potrebbero tornare tra i convocati. Ci sono maggiori dubbi per il recupero di Esposito.