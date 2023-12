Ternana, tifosi in fermento. Caccia al biglietto per Parma

di Massimo Ciaccolini

TERNI

La cura-Breda ha rigenerato la Ternana e la tifoseria rossoverde sta vivendo un momento di grande entusiasmo. La riprova è il fermento in atto per la trasferta a Parma (Arbitro Federico Dionisi di L’Aquila). La prevendita dei biglietti del settore ospiti del "Tardini", infatti, procede molto bene e alle ore 18 di ieri erano già 293 i tagliandi acquistati dai tifosi ternani, che avranno tempo fino alle ore 19 di domani per comprarli. La squadra, intanto, prosegue la preparazione al confronto con la capolista. Nell’allenamento di ieri, svoltosi al "Liberati" a porte chiuse, ancora assente l’infortunato Viviani mentre Della Salandra si è aggiunto a Favilli, Vitali, Travaglini e Marginean nella lista dei rossoverdi che hanno effettuato terapie in infermeria e lavoro personalizzato tra campo e palestra. In mattinata è prevista un’altra seduta di lavoro che sarà a porte chiuse.

Ieri, una delegazione della Ternana Calcio formata dal presidente Guida, dal "diesse" Capozucca e dai calciatori Vitali, Lucchesi, Raimondo e Luperini (nella foto), ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale "Santa Maria" di Terni. I rossoverdi sono stati accompagnati dal direttore generale, Casciari, dalla direttrice di Pediatria TIN, Celi, dal consulente per Neuropediatria, Frondizi, dalle dottoresse Renifilo e Vecchi, e dal dottor Lupidi. I calciatori si sono intrattenuti con i giovanissimi tifosi e con le loro famiglie, portando in dono magliette, pantaloncini e piccoli gadget da distribuire per le festività natalizie. "E’ un grande piacere visitare il reparto – ha detto Guida – e poter regalare un sorriso ai bambini ricoverati e ai loro familiari. Ed è bello constatare la passione e la professionalità che medici e infermieri mettono a disposizione di tutti". Casciari ha ringraziato Guida e i calciatori "perché – ha detto il direttore generale del nosocomio – questi momenti di solidarietà e vicinanza sociale sono fondamentali per la comunità. Questo spirito è diffuso tra la cittadinanza anche grazie all’opera della Ternana Calcio".