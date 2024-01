Ternana tra entusiasmo e polemiche. Gaston Pereiro la luce, ombra-Diakite

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Le magie di Gaston Pereiro che hanno subito sedotto i tifosi della Ternana e l’amarezza provocata dal comportamento di Salim Diakite che, come dichiarato dal "diesse" Stefano Capozucca, si è rifiutato di scendere in campo contro il Cittadella perché vuole essere ceduto. Insomma, la bella quanto importante vittoria ottenuta con la squadra veneta ha lasciato nell’ambiente rossoverde un mix di sensazioni e di sentimenti forti e tra loro contrastanti come l’entusiasmo e la delusione.

L’arrivo a Terni di Pereiro, il quale ha debuttato con la Ternana in maniera strepitosa grazie ai due assist ed al gol che hanno contribuito in maniera concreta ad affondare il Cittadella, è l’aspetto più bello – ma non l’unico – di una gara in cui la squadra allenata da Roberto Breda, artefice di una mezza rivoluzione dopo la caduta a Bari, ha dato segnali importanti in chiave salvezza. Tra gli effetti più significativi vi è stata l’impennata della fiducia dei tifosi nei confronti delle fere e l’aumento dell’autostima nei calciatori che hanno dimostrato di essere un gruppo unito e determinato a centrare l’obiettivo della permanenza in Serie B. Sullo sfondo, però, ci sono le vicende del calciomercato che chiuderà i battenti il prossimo primo febbraio, ma la società del presidente Nicola Guida, di concerto con Capozucca e Breda, vuole chiudere prima possibile tutte le questioni pendenti riguardo alle trattative, sia in entrata che in uscita, mantenendo una linea di fermezza e di grande dignità.

Il caso-Diakite, ovviamente, rientra tra le priorità. Il francese, per il comportamento denunciato pubblicamente da Capozucca, rischia un procedimento disciplinare che potrebbe condurre a delle sanzioni di carattere economico nei suoi confronti, ma la sensazione è che entro i dieci giorni che mancano alla chiusura delle contrattazioni di mercato si riuscirà a trovare una soluzione.

Il passo decisivo, però, dovrà compierlo il Palermo che, come noto, insegue da tempo Diakite, perché la Ternana ha più volte detto con chiarezza al club siciliano che per lasciarlo andare via è necessaria una contropartita economica adeguata. In uscita si dovranno definire anche le posizioni del difensore Valerio Mantovani e del centrocampista Gregorio Luperini, mentre a breve è atteso a Terni Tommaso Corazza (2004), laterale del Bologna che ben si adatta a coprire entrambe le fasce. Ieri, a completamento della seconda giornata di ritorno, pareggiando in casa col Bari all’Ascoli non è riuscito l’aggancio in classifica alla Ternana che ha mantenuto il 16.o posto a +2 dai marchigiani. Le fere, intanto, nel pomeriggio (ore 14.30) riprenderanno a lavorare dopo la domenica di riposo per iniziare a preparare la trasferta a Venezia di sabato (ore 14).