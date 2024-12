Ternana, tre pedine per rafforzare la rosa. Mammarella e Abate preparano la lista

Un difensore centrale, un centrocampista, un esterno d’attacco. Per l’opera di ulteriore rafforzamento della rosa la società rossoverde intende acquisire una pedina per ognuno dei suddetti ruoli, senza escludere l’arrivo di un attaccante centrale qualora dovesse generarsi una partenza nel reparto. I nuovi dovranno essere calciatori di categoria, che a livello fisico-atletico siano pronti per l’immediato impiego e che possano rappresentare valide alternative in un gruppo che sta funzionando a mille da ogni punto di vista. E’ ipotizzabile che il diesse Carlo Mammarella e il tecnico Ignazio Abate abbiano definito da un paio di settimane una ristretta lista da cui dovranno scaturire i prescelti e che, in vista dell’apertura ufficiale del mercato (giovedì 2 gennaio), tra oggi e domani possano parlarne a Terni con il presidente Stefano D’Alessandro, forse anche a margine della ripresa degli allenamenti che avverrà alle ore 14.30 odierne (seduta a porte aperte).

Centrale difensivo. Abate è riuscito finora a ovviare a ogni situazione di emergenza, grazie alla duttilità tattica di alcune pedine e alla capacità della squadra di interpretare sia la difesa a 4 che a 3. La necessità sembra essere dunque a livello numerico, ovvero quella di sostituire il lungodegente Krastev. Il nome per ora in auge è quello di Alessandro Tozzuolo (2002) del Gubbio.

Centrocampista. Si parte dal presupposto di ingaggiare una pedina che abbia essenzialmente le caratteristiche del lungodegente Damiani, dunque un mediano. Mammarella stima molto Mattia Proietti, con cui ha giocato proprio nella Ternana. Ma non sembra facile che il Gubbio si privi del centrocampista classe ’92. Nella Triestina ci sono due elementi che potrebbero interessare: Idriz Voca (97) e Andrea Vallocchia (97). Il secondo è in scadenza di contratto. Sul fronte-svincolati ci sarebbe Valerio Mastrantonio (99) ex Trapani. Nelle ultime ore si è aggiunto il nome di Luca Verna, classe (già in rossoverde nel 2019/2020) che sarebbe in uscita dal Catania.

Esterno d’attacco-trequartista. Alla Ternana manca un vice-Cicerelli, considerando che i giovani Patanè e Carboni, finora poco impiegati, potrebbero rientrare rispettivamente all’Hellas Verona e al Cagliari. Anche Mattheus ha avuto poco spazio. E’ da tenere d’occhio Enrico Oviszach (2001) del Crotone, mancino a forte propensione offensiva, in grado di agire su entrambe le corsie o anche a ridosso di una o due punte.