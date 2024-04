Ternana, vincere per la salvezza. Breda: "Dobbiamo far bene"

Vincere. Per avere chance di salvezza i rossoverdi dovranno farlo spesso e da oggi. Si ha la sensazione che il "fattore Liberati" debba essere sfruttato al massimo. Il Modena ha uno strano ruolino: non vince da nove turni e ha pareggiato le ultime quattro partite esterne.

Roberto Breda torna sulla sconfitta con la Samp rimediata in trasferta: "Non mi sembra giusto affermare che sia stata una debacle. Siamo rimasti in partita per 80 minuti in un campo come il "Ferraris" e in una fase decisiva del campionato. Ma in 10 minuti abbiamo buttato via tutto. E mi ci metto anch’io. Avrei dovuto fare più cambi e farli prima. Fino al 2-1 non ho visto un dominio netto della Samp. Anzi, parlando con i ragazzi dopo il pareggio c’era l’idea di provare a vincerla, ma non abbiamo avuto l’intensità per farlo. Ha anche pesato l’impatto emotivo degli episodi.

Può starci di prendere il secondo gol, non il terzo dopo un minuto, perchè abbiamo avuto anche occasioni per segnare. Adesso abbiamo voglia di far bene contro una squadra che non sta vivendo un grande momento, ma ha dei valori. Sappiamo che i particolari potranno fare la differenza".

A precisa domanda il tecnico parla di Sorensen e della partenza di Mantovani: "Non mi piace gettare la croce addosso a qualcuno e cercare un colpevole. Ogni errore è figlio di errori di altri.

Senza polemica, prima in molti chiedevano l’impiego di Sorensen. Ha avuto soltanto un giorno per prepararsi a un ruolo che in passato ha ricoperto, ma in cui non giocava da tempo. Mantovani? Non rimpiango il passato, con i se e i ma. Sgarbi si è infortunato, N’Guessan non è mai stato disponibile. Ogni squadra ha un giocatore che ha finito la stagione. Dunque, lavoriamo alla ricerca di alternative, sapendo che il tempo è poco".

I gol presi sui calci d’angolo: "Sono convinto che non li gestiamo proprio male. In quello che a Marassi ha portato al rigore ci sono stati molti rimpalli che possono capitare. Avremmo dovuto liberare prima l’area, ma non era semplice.

La gestione degli angoli non è sbagliata in senso assoluto, al di là di marcare a uomo, a zona o in modo misto. Non è detto che tutto ti riesca. E non mi piace intervenire su una situazione che si può gestire senza dubbio meglio, ma che non considero drammatica".

Il Modena: "E’ stata allestita per fare un campionato importante e sta un po’ tirando il fiato. Non è molto lontana da noi e dobbiamo provare ad avvicinarla – conclude l’allenatore rossoverde Breda – ma ora non si può dire che sia più facile giocare contro una squadra piuttosto che un altra".