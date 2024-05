Ternana woman. Oggi gara decisiva per andare in serie A

TERNI – Gara decisiva per la Ternana Women nell’assalto alla Serie A. Oggi al "Giuseppe Piccolo" di Cercola è in programma la sfida di ritorno dello spareggio con il Napoli (ore 16.00, diretta su DAZN). In seguito alla vittoria 2-1 del team partenopeo mercoledì scorso al "Moreno Gubbiotti" di Narni, per raggiungere il grande obiettivo la squadra di Fabio Melillo (per lui contratto prolungato fino al 30 giugno 2026) deve vincere con due gol di scarto, o con uno per andare ai supplementari dopo i quali, in caso di ulteriore parità, ci sarebbero i rigori. L’arbitro è Stefano Milone di Taurianova (assistenti Pierpaolo Carella di L’Aquila e Pio Carlo Cataneo di Foggia, IV ufficiale Adolfo Baratta di Rossano Calabro.

Convocazioni. Portieri: 13 Ghioc, 22 Sacco, 1 Siejka. Difensori: 6 Di Criscio, 28 Maffei, 4 Pacioni, 90 Santoro, 30 Zannini. Centrocampisti: 25 Ferrara, 29 Fusar Poli, 17 Labate, 7 Lombardo, 8 Sara Tui, 10 Vigliucci, 5 Wagner. Attaccanti: 20 Berti, 80 Marenic, 11 Pirone, 19 Tarantino. Indisponibili: Capitanelli, Massimino, Petrara, Porcarelli e Quazzico (squalificata).

Augusto Austeri