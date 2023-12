Terni: Austeri: "Dobbiamo fare meglio in tante cose"

TERNI - "Nel primo tempo il Cosenza ha fatto meglio di noi che non siamo stati bravi a controbattere colpo su colpo. Nel secondo abbiamo capito cosa dovevamo fare, soprattutto pareggiare l’intensità e la determinazione. Abbiamo segnato tre gol di pregevole fattura, diversi tra loro. Ora concentriamoci subito sulla prossima partita, sapendo che dobbiamo fare meglio in tante cose". Due frazioni di gara molto diverse: "Fin dall’inizio non volevamo aspettarli, ma andarli a prendere per metterli in difficoltà come accaduto nella ripresa. Ma il Cosenza voleva far bene dopo aver perso il derby e avevamo sempre mezzo secondo di ritardo contro i loro attaccanti. Dopo l’intervallo siamo andati a far gioco nella metà campo degli avversari che hanno perso un po’ d’intensità". Il lavoro inizia a pagare: "Stiamo cercando di mantenere certe intensità fino alla fine. Oggi si sono visti i risultati, come contro il Palermo quando eravamo rimasti in dieci. Forse nel primo tempo il Cosenza ha speso molte energie per non farci uscire dalla nostra metà campo. Anche chi è entrato ha fatto bene. La squadra sta dando l’anima e ha enormi margini di miglioramento. Ma non si può parlare di gara della svolta. In B non ne ricordo – conclude il tecnico – ed è sempre una battaglia".

Augusto Austeri