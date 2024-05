Women. Per le rossoverdi svanisce il sogno seria A

TERNI – Le rossoverdi non riescono a compiere l’impresa-promozione. La squadra di Melillo esce comunque a testa alta dallo spareggio, dopo una grande stagione sulla quale hanno inciso anche pesanti infortuni. Il Napoli mantiene la Serie A. Al "Giuseppe Piccolo" di Cercola la gara si chiude a reti bianche e resta tanto amaro in bocca per il gol in pieno recupero con cui all’andata il team partenopeo ha vinto al "Gubbiotti" di Narni. La Ternana parte forte con occasioni per Fusar Poli al 3’, Tarantino al 10’ e soprattutto al 23’ quando Bacic non blocca una punizione di Pacioni e Veritti evita il gol di Sara Tui. Il Napoli esce fuori nel finale: al 42’ combinazione Lázaro-Chmielinski con anticipo decisivo di Pacioni, al 45’ Ghioc si supera su una conclusione di Banusic. Quest’ultima impegna il portiere anche al 7’ della ripresa. La Ternana si riporta in avanti e all’11’ Pirone non trova per un soffio la deviazione vincente su un traversone di Tarantino. Al 13’ grande azione di Vigliucci sulla sinistra, assist per Tarantino che conclude di poco a lato. Al 21’ Ghioc neutralizza un insidioso tiro-cross di Giacobbo. La Ternana perde brillantezza, il Napoli sfiora il gol due volte con Lazaro, poi si blinda.

TERNANA WOMEN (3-5-2): Ghioc; Di Criscio, Pacioni, Zannini; Sara Tui, Wagner (45’st Berti), Fusar Poli (48’st Ferrara), Vigliucci; Tarantino (42’st Lombardo), Pirone. A disp.: Sacco, Maffei, Marenic, Santoro, Siejka. All: Melillo.

Arbitro: Milone.

Aug.Aus.