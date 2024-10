Terza categoria, lo storico esordio dei granata. Il Fano Calcio trova gol, punti e anche tanti tifosi. Battuta 3-1 la Virtus Castelvecchio al debutto

VIRTUS CASTELVECCHIO

1

FANO CALCIO

3

VIRTUS CASTELVECCHIO (4-4-2): Albenzio; Porcu (26’ st Giambattistini), Picchi, Tonti (9’ st Donati), Venturi, Neri, Burini, (Koussoube, Fiore (18’ st Tymko), Pergolesi (1’ st Assicurato), Borfecchia (22’ st Sbriscia). A disp. Msaad, La Fata, Andreani, Jase. All. Girolometti. FANO CALCIO (3-4-1-2): Giulini; D’Anzi (18’ st Orciani), Nodari, Guei; Giovannelli (18’ st Manuelli), Omiccioli, Bianchi (35’ Orazi), Incerti; Palazzi (25’ st Mea); Gueye, Sabattini (30 ‘st Rolon). A disp. Sodani, Riggioni, Apeztegueia, Bonazzelli. All. Spendolini.

Arbitro: Andrea Giorgini di Pesaro. Reti: 15’ pt Bianchi (F), 22 pt Gueye (F), 14’ st Sabattini (F), 46’ st Tymko (VC).

Note: cielo coperto, spettatori oltre 200. Ammonito: Porcu. Angoli 0-11, recuperi 0 + 4’.

MONTE PORZIO

L’iniziale atmosfera ovattata, quasi irreale nel vedere maglie bianche con lo scudo granata del Fano su un campetto decentrato, è rotta al secondo gol dei fanesi, dopo una ventina di minuti di silenzio, quando, dalla curva che nel frattempo è andata riempiendosi, si è levato il primo incitamento "Fano, Fano". Quasi a significare dalle decine di sportivi fanesi l’accettazione di questa squadra che ha iniziato la sua storia dalla lontana periferia del calcio. Il timore della società di rimanere isolata è, dunque, sfumato.

La partita. Fano in versione standard (ma senza Niang) che spreca tanto, forse anche troppo, compreso un rigore sopra alla traversa, calciato con sufficienza da Palazzi al quarto d’ora della ripresa. Una partenza discreta, che avrebbe potuto essere migliore. Bella comunque la rete di apertura dopo 15’, la perfetta rasoiata di Bianchi che s’infila nell’angolino. Il raddoppio arriva al 22’ grazie a Gueye, che spinge di spalla il quarto angolo consecutivo.

Col Castelvecchio che alza la difesa, speculando sul fuorigioco (un gol di Bianchi è annullato), si aprono spazi, ma gli errori fanesi in fase conclusiva sono tanti. Così che la terza marcatura arriva solo al 14’ della ripresa, grazie a una uscita maldestra del portiere locale, Albenzio, che consente a Sabattini di segnare a porta vuota lo 0-3. Il Fano, seppure sbilanciato, non affonda con il giusto vigore da parte dei tanti giovani inseriti nella ripresa, lasciando ai veterani Omiccioli e Nodari gli straordinari. E allora la rete della bandiera in pieno recupero del rumeno Tymko, che sfrutta una disattenzione granata, è il giusto premio alla generosità della Virtus Castelvecchio.

sil. cla.