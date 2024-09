Villa San Martino e Tavullia Valfoglia in testa dopo due giornate. Promozione, solo tre squadre a punteggio pieno. Primo successo per il Lunano, Sant’Orso a zero

Nel campionato di Promozione dopo due giornate solo 3 squadre sono a punteggio pieno: Jesina, Villa San Martino e Tavullia Valfoglia. Due le compagini a quota zero: il Sant’Orso e la Vigor Castelfidardo. Ha registrato il primo successo stagionale il Lunano. La vittoria del Tavullia- Valfoglia è commentata dal dg Andrea Rossi: "Tre punti meritati quelli ottenuti a Ostra Vetere. La squadra, pur con qualche defezione, ha interpretato una partita intelligente e ordinata, con buon equilibrio tra i reparti. A parte i primi 10 minuti di studio in cui il Barbara Monserra ha fatto più possesso, il resto della partita ha visto un buon dominio nostro, con 4-5 nitide palle gol. Importante il contributo arrivato dalla panchina".

Dopo i tre punti della prima giornata, il Villa San Martino di mister Pompei si è ripetuto a Castelfidardo, la sua forza in questo momento è l’attacco: 6 reti in 180 minuti, nessuno ha fatto meglio. Il Lunano, tornato in Promozione dopo 27, anni ha invece colto la prima vittoria. "Grande emozione e grande soddisfazione per il meritato successo di domenica - commenta il presidente Massimo Galletti -. Devo elogiare i miei ragazzi, lo staff e i meravigliosi tifosi presenti in gran numero a Chiaravalle. Vittoria ottenuta su un campo difficile contro avversari di qualità, che ci ha fatto ulteriormente capire quanto difficile e complicato sia il campionato. Stiamo lavorando bene e dobbiamo proseguire su questa strada".

Pari e patta tra Vismara e Pergolese. "Non siamo riusciti ad adattarci al campo sintetico particolarmente piccolo - spiega il mister della Pergolese, Massimiliano Guiducci - ma questa non è una scusante. Abbiamo incontrato una buona squadra, siamo stati po’ discontinui, sia nella gestione della palla che in fase di non possesso, e non siamo riusciti, perché poco concentrati, a evitare il loro gol su una giocata che avevamo messo in preventivo, ma alla fine abbiamo ottenuto un risultato importante".

Nel dopo partita tra Sassoferrato - Gabicce Gradara il ds di quest’ultimi, Gabriele Magi, ha commentato: "Ai punti avremmo meritato, perché le occasioni migliori di una partita aperta e combattuta sono state le nostre, ma raccogliamo con favore il punto perché la squadra nonostante le quattro assenze ha disputato una gara gagliarda e di buona qualità. I sostituti di Dominici, Costa, Gallotti e Morini, quattro titolari, sono stati all’altezza. La squadra si è mantenuta sempre in equilibrio e la fase difensiva è stata eseguita al meglio. Ora, contro il Barbara, recupereremo certamente Morini e speriamo Gallotti".

La squadra della settimana. 1) Masci (Sassoferrato Genga), 2) Salvatori (Tavullia Valfoglia), 3) Semprini (Gabicce Gradara), 4) Rossetti (Marina), 5) Lattanzi (Pergolese), 6 )Patarchi (Fermignanese), 7) Pagliardini (Lunano), 8) Bastianoni (Sant’Orso), 9) Russo (Jesina), 10) Balleroni (Villa San Martino), 11) Gaudenzi (Vismara). All. Alain Pomper (Villa San Martino).

Amedeo Pisciolini