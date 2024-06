Ciclismo, da Firenze a Sesto Fiorentino:i l tricolore in onore di Martini. Duello tra professionisti

Firenze, 19 giugno 2024 – Il Campionato Italiano di ciclismo professionisti è in programma domenica prossima 23 giugno con la gara in onore di Alfredo Martini. C’è stato anche un ulteriore sopralluogo per la verifica del tracciato della corsa tricolore organizzata dall’Uc Larcianese del presidente Gabriele Varignani. Tutto è risultato a posto, e la partenza (ufficiosa) dopo il ritrovo e la presentazione delle squadre, verrà data alle 11,45 dal Piazzale Michelangelo con trasferimento fino al Lungarno Carlo Alberto Dalla Chiesa a Firenze, dove alle 11,55 è prevista la partenza ufficiale. L’arrivo in via Garibaldi a Sesto Fiorentino dopo 228 km, con ben due ore di diretta Rai. La corsa "Per Sempre Alfredo" raggiungerà la Valdisieve e il Mugello con un circuito da ripetere una sola volta nella zona di Scarperia, prima di affrontare Le Croci, quindi la discesa su Calenzano e l’impegnativa salita di via di Baroncoli (la Collina) cui seguirà una discesa insidiosa prima di giungere a Sesto. Una volta in zona arrivo verrà percorso per 4 volte un circuito di 16 km comprendente sempre la salita di Collina. Un impegno organizzativo importante patrocinato dalla Regione Toscana con l’apporto dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Calenzano, in aggiunta alle due giornate con le prove tricolori a cronometro previste a Grosseto nei giorni 19 e 20 giugno, sempre curate dalla Larcianese.