Vuelta 2025, arriveranno conferme: la partenza sarà da Torino

Roma, 15 ottobre 2024 - Allo svelamento del percorso manca ancora qualche mese, ma la Vuelta 2025 comincia a prendere forma e a parlare italiano, con le indiscrezioni degli ultimi mesi che trovano così conferma: l'anno prossimo la corsa spagnola partirà da Torino.

I dettagli

A livello burocratico, come si è evinto dalla variazione di bilancio approvata venerdì scorso, sembra dunque tutto fatto, con la Regione pronta a stanziare 7 milioni per supportare un evento che avrà un grande ritorno economico e di immagine: il 23 agosto 2025 la Vuelta 2025 scatterà da Venaria Reale e vivrà ben 4 tappe in Piemonte per quella che sarà una prima volta assoluta voluta da tutti. Innanzittuto da Aso, l'organizzatore sia della Vuelta sia del Tour de France, che proprio quest'anno è partito dall'Italia dopo un'attesa lunghissima. Dunque, perché non bissare un successo per tutti? Nel 2025 la Gran Salida della Vuelta vedrà quindi 3 tappe completamente in Piemonte e la quarta snodarsi verso la Francia, oltre agli attesissimi eventi preliminari, come la sempre spettacolare presentazione delle squadre. Parlando del percorso, nel dettaglio, la prima tappa dovrebbe partire da Venaria Reale e arrivare a Novara: dovrebbe poi toccare alla Cherasco-Alba, una frazione collinare ricca di suggestioni paesaggistiche, e poi alla San Maurizio Canavese-Ceres, in quello che dovrebbe essere il primo arrivo in salita della corsa che cercherà l'erede di Primoz Roglic, il vincitore dello scorso settembre. La Vuelta 2025 dovrebbe dunque lasciare l'Italia nella tappa 4, quella che dovrebbe scattare da Bussoleno, ma per le scelte definitive si rimanda alla seconda metà di novembre, più o meno lo stesso periodo in cui vedrà la luce anche il Giro d'Italia 2025, che sarà presentato il 15 a Roma.

L'annuncio di Abreha

Chissà se Negasi Haylu Abreha l'anno prossimo avrà la possibilità di disputare uno dei Grandi Giri. Oggi il dubbio attanaglia gran parte dei corridori, ma il caso in esame è particolare, come spiegato dal diretto interessato sui proprio canali social. "Attualmente sono il campione nazionale dell'Etiopia e un ciclista professionista per il Q36.5 Pro Cycling Team, almeno fino a fine anno: purtroppo a settembre mi è stato comunicato che il mio contratto non sarebbe stato rinnovato ed è una notizia che mi ha lasciato senza parole e ricco di ansie. Non ho un agente e siamo già a ottobre, con molte squadre con il roster già pieno. Non so cosa fare e quindi sto provando a chiedere un aiuto su X perché - conclude Abreha - vorrei davvero continuare il mio viaggio nel ciclismo sia per me sia per tutte le persone che tifano dall'Etiopia". A corredo anche un recapito e-mail da parte del classe 2000, in uscita da una formazione molto chiacchierata in queste ore sia per il tesseramento di Milan Vader, in uscita dalla Visma-Lease a Bike, sia per le voci che vedono un forte interessamento per Tom Pidcock, a sua volta in rotta la Ineos Grenadiers.

