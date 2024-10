Six Kings Slam 2024, quando gioca Sinner. Tabellone, regolamento, montepremi e orari tv

Dopo il trionfo al Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner è subito volato a Riyadh in Arabia Saudita. Nessuna pausa per il numero 1 del tennis mondiale che da mercoledì 16 ottobre a sabato 19 ottobre prenderà parte al Six Kings Slam, faraonico torneo d’esibizione. In tabellone, oltre al campione azzurro, anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal, che torna in campo dopo aver annunciato il ritiro alla fine della stagione. Ma come funziona il torneo? Qual è il regolamento? E a quanto ammonta il montepremi?

Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale

Il montepremi del Six King Slam

Una pioggia di milioni di dollari per i sei ‘Re’ pronti a sfidarsi in Arabia. Ogni giocatore guadagnerà un milione e mezzo soltanto per la presenza, mentre il vincitore del torneo intascherà un assegno da sei milioni. Circa il doppio del premio il successo di uno Slam. Si tratta dell'esibizione più ricca di sempre.

Come funziona il torneo

La manifestazione prevede l'ingresso direttamente in semifinale di Djokovic e Nadal e, di conseguenza, due quarti di finale che ne andranno a definire gli sfidanti. Questi due match sono in programma il 16 ottobre: si giocheranno Sinner-Medvedev (la partita è in programma alle 18.30 italiane), che designerà l'avversario di Djokovic, e Alcaraz-Rune da cui uscirà il rivale di Nadal. Le semifinali si disputeranno il 17 ottobre; le finali per il terzo posto e per il titolo andranno in scena invece il 19. Il 18 ottobre, invece, è un giorno di riposo per rispettare una regola Atp secondo cui i giocatori non possono competere per tre giorni consecutivi in ​​un'esibizione.

Giorni e orari dei match

Mercoledì 16 ottobre alle 18.30: Daniil Medvedev - Jannik Sinner

Mercoledì 16 ottobre non prima delle 20: Holger Rune - Carlos Alcaraz

Giovedì 17 ottobre alle 18.30: Novak Djokovic - vincitore Medvedev/Sinner

Giovedì 17 ottobre non prima delle 20: Rafael Nadal - vincitore Rune/Alcaraz

Sabato 19 ottobre alle 20: finale

Dove vedere il Six Kings Slam in tv

Le partite saranno trasmesse in diretta a pagamento sui canali di Sky Sport, in chiaro invece su Supertennis. Prevista la diretta streaming anche su Dazn, Sky Go, Now.