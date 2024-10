Nadal annuncia il ritiro: “È il momento giusto per lasciare il tennis”

Madrid, 10 ottobre 2024 – È la fine di un’era: Rafael Nadal si ritira dal tennis professionistico. Il campione spagnolo lo ha annunciato in un video su Instagram sottolineando che "era il momento di fermarsi".

Rafa Nadal lascia il tennis

"Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis", queste le parole con cui inizia il messaggio di Rafa. "La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata un’avventura lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi”.

“Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere”, ha detto il 38enne fenomeno spagnolo. Che ha anche ringraziato “l'intero mondo del tennis, tutti i partner per tanti anni. Con loro ne ho passate tante e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita”, ha proseguito Rafa mentre nel video si alternano le immagini dei suoi grandi duelli con Roger Federer e Novak Djokovic.

L’ultima sfida di Nadal saranno le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre: “Il mio ultimo torneo sarà la finale di Coppa Davis nella quale rappresenterò il mio Paese. La chiusura di un cerchio, anche ripensando a quella finale di Siviglia del 2004, uno dei miei primi successi come giocatore professionista".

Carriera leggendaria

Con 22 successi su 30 finali disputate, è il secondo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam dietro a Novak Đjokovic. In carriera ha conquistato 14 Roland Garros (record assoluto), 4 Us Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Nella classifica Atp è stato numero 1 del mondo per un totale di 209 settimane. Con 59 vittorie è in seconda posizione nella classifica dei Big Titles, ovvero i tornei più importanti e prestigiosi al mondo: oltre ai già citati 22 Slam, ha vinto 36 Masters 1000 e un oro olimpico nel singolare a Pechino 2008. Nel suo palmares figurano inoltre 23 Atp 500, 10 Atp 250, 5 Coppe Davis con la Spagna e 2 Laver Cup, oltre a un'altra medaglia d'oro olimpica in doppio a Rio 2016. Complessivamente ha vinto 110 titoli che lo portano alla posizione numero 6 nella classifica dei tennisti per numero di titoli conquistati, 92 solo nel singolare (5° in questa classifica).

Sinner: “Ci ha insegnato tutto”

"Penso che sia una notizia dura per tutto il mondo del tennis, e non solo. Quello che posso dire è che sono stato molto fortunato a conoscerlo anche dal punto di vista umano, ed è una persona incredibile". Così Jannik Sinner da Shanghai rende omaggio a Rafael Nadal. Il numero uno del mondo ha parlato dell’incredibile giocatore che è stato il maiorchino e di quanto fosse emozionante vederlo scendere in campo: "Sul giocatore non c’è bisogno di aggiungere nulla, sappiamo tutti quanto sia stato grande. Ha insegnato a tutti noi giovani come gestire le situazioni in campo, quelle facili e quelle difficili, e in tutto questo ci ha regalato incredibili emozioni col suo gioco – ha detto Sinner –. Ci ha insegnato anche a rimanere umili, a non cambiare quando raggiungi il successo, a scegliere le persone giuste intorno a sé e ad avere una grande famiglia a fianco. Come ha detto lui stesso, tutto ha inizio e anche una fine. Solo lui sa come si sente, sarà certamente dura ma è così".

L’omaggio di Federer: “È stato un onore”

"Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai”. Roger Federer è stato uno dei primi a rispondere al post-video in cui Rafa Nadal ha annunciato il ritiro dal tennis. “Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i traguardi incredibili raggiunti in questo sport che amiamo – le parole dell'ex numero 1 –. È stato un onore assoluto”. Anche l'azzurro Matteo Berrettini ha salutato Nadal, con un semplice ‘Leyenda’. L'Atp Tour: "Non ci sono parole per descrivere come ci sentiamo, il giorno che desideravamo non arrivasse mai. Ci hai regalato i momenti e i ricordi più incredibili, grazie di tutto!".