Sinner va di fretta: Medvedev battuto in due set a Shanghai

Shanghai, 10 ottobre 2024 – Inizio bruciante e partenza da centometrista. Jannik si gioca l’effetto sorpresa in una partita ormai diventata un classico. Si perché il 14esimo incontro con un Daniil Medvedev condizionato da un problema alla spalla, si chiude con un rapido 6-1, 6-4 in meno di un’ora e mezza. Undicesima semifinale in stagione e computo dei precedenti fra i due che si assesta sul 7 pari.

E il merito è proprio del 3-0 iniziale e di un break arrivato quasi a sorpresa contro il solidissimo russo. Il moscovita commette una serie di insoliti errori gratuiti, e il numero uno al mondo lo punisce con un lob vincente, poi prende il largo martellando da fondo e spezzando talvolta lo scambio con la smorzata. Una partita insolitamente rapida per due che hanno nel tempo abituato il pubblico a vere maratone. Almeno per il primo set: sul 4-1 l’azzurro riesce a strappare nuovamente il servizio all’Orso e poi a chiudere con il definitivo 6-1 il primo parziale. Medvedev appare quasi subito un po’ condizionato (soprattutto al servizio) da un problema alla spalla di cui aveva già parlato nei giorni scorsi. Nella pausa arriva infatti il massaggiatore in campo: trattamento e antidolorifico per il moscovita, senza però il bisogno del medical timeout.

Jannik sempre solido alla ripresa, mentre Medvedev continua a faticare sui propri turni di servizio: si va per due volte ai vantaggi (compresa una nuova palla break che Daniil salva per miracolo), ma il russo questa volta riesce a non farsi sorprendere dal 23enne di San Candido nel game più lungo dell’incontro. Un ‘fiume’ da 12 punti, scorie cattive per il turno di servizio successivo dell’Orso: al termine di uno scambio estenuante arriva il break tinto d’azzurro: un 3/2 che sembra tanto un match point. Sul 4-3 azzurro è tempo di medical timeout per Medvedev, che si fa nuovamente trattare la spalla. Jannik tiene il ritmo palleggiando contro i teloni di fondo campo: si va 5-3, poi 5-4. Nel game di chiusura il russo ha un piccolo sussulto d’orgoglio, affacciandosi pure a palla break con l’occasione di rientrare in partita. Ma Sinner non si fa distrarre e chiude 6-4: attende ora in semifinale Machac, che ha sconfitto in due set (7-6, 7-5) Alcaraz.