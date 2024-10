Montepremi Atp di Shanghai 2024: quanto guadagna Sinner se vince il torneo

Milano, 12 ottobre 2024 - A Jannik Sinner manca solamente l'ultimo ostacolo per portare a casa anche lo Shanghai Masters in questo suo splendido 2024. Il numero uno al Mondo ha sconfitto in semifinale Machac, il ceco che aveva eliminato ai quarti nientepopodimeno che Carlos Alcaraz, con un netto 2-0 con i parziali di 6-4, 7-5. Con questo risultato, oltre ad accedere alla finalissima in programma domani (domenica 13 ottobre, ndr), la matematica conferma che l'azzurro chiuderà il 2024 da numero uno del ranking, visto che Carlos Alcaraz non può più superarlo. A separare Jannik dal settimo titolo stagionale, nonché quarto Master-1000 in carriera, ci sarà uno tra Taylor Fritz e Novak Djokovic. Tra i vari motivi validi per vincere il torneo cinese, dal prestigio ai punti in classifica, va considerato anche l'aspetto del ritorno economico. Il prize money complessivo di Shanghai si aggira, infatti, poco sotto ai 9 milioni di dollari (poco più di 8 milioni di euro) e il vincitore del torneo può arrivare a una cifra totale che supera il milione e mezzo.

Quasi nove milioni di dollari di montepremi complessivo

Dopo la sospensione per tre anni, nel 2020, dovuta alla pandemia Covid, il Shanghai Rolex Master 1000 è tornato lo scorso anno nella suggestiva Qizhong Forest Sports City Arena. Rispetto all'anno passato, il montepremi dello è cresciuto del 2,2% arrivando a toccare quota 8.955.555 dollari (8,15 milioni di euro circa). Confermandosi come il più ricco torneo maschile della Cina, rispetto al China Open che è un Masters 500 e, anche relativamente ai punti per la classifica Atp, ne assegna la metà rispetto al Master 1000. Sebbene il prize money totale del torneo sia maggiore rispetto all'anno scorso, il campione di Shanghai si porterà a casa il 12,85% in meno rispetto alla passata stagione, mentre il calo per il secondo ammonta a -11,68%. Questo perché anche il maggiore torneo cinese, così come tanti altri a partire da questa stagione, hanno alzato il premio per i primi turni garantendo così una ridistribuzione del denaro più equa, in maniera tale da tutelare anche quei tennisti che riescono a passare solo un paio di round (così da far fronte anche a tutte le spese del caso, oltre alla semplice iscrizione). Di seguito la ripartizione dei vari turni in euro a partire dal primo round.

Primo turno: 20.841 euro

Secondo turno: 30.925 euro

Terzo turno: 52.975 euro

Ottavi di finale: 90.533 euro

Quarti di finale: 165.828 euro

Semifinali: 291.320 euro

Finalista: 524.376 euro

Vincitore: 986.007 euro

Dunque, facendo il conto per il nostro Jannik Sinner che ha raggiunto la finale come base si parte dal minimo di 524.376 euro solo per giocare l'ultimo atto. Andando a ritroso poi troviamo: la vittoria in semifinale contro Machac che sono altri 291.320 euro, quella ai quarti contro Medvedev per 165.828 euro, il successo agli ottavi contro Ben Shelton per 90.533 euro, la vittoria ai sedicesimi contro l'argentino Etcheverry (l'unica gara dove Jannik ha perso un set) per 52.975 euro e ai trentaduesimi contro Daniel per 30.925 euro. Dunque, in totale in caso di sconfitta in finale Jannik Sinner porterà a casa circa 1.155.967, mentre se dovesse vincere il torneo 1.617.598 euro. Insomma, un motivo in più per chiudere alla grande questo 2024, Nole o Fritz permettendo.