Sinner in Arabia per il torneo più ricco della storia: quanto guadagnerà al ‘Six Kings Slam’

Roma, 13 settembre 2024 – L'Arabia Saudita, a suon di quattrini, dopo esser sbarcata nel calcio prova a sfondare anche nel tennis. A Riad dal 16 al 19 ottobre (con un giorno di riposo, previsto per il 18, perché l’Atp non consente che una esibizione possa svolgersi nell’arco di 72 ore consecutive) andrà in scena il ‘Six Kings Slam’, un torneo non ufficiale e quindi non inserito nel calendario mondiale, che vanta però il montepremi più alto nella storia del tennis.

Jannik Sinner giocherà il torneo di esibizione in Arabia Saudita

Sinner e altri 5 big al ‘Six Kings Slam’

Al via ci sarà anche il numero uno del mondo Jannik Sinner, che farà tappa in Arabia Saudita fra il Masters 1000 di Shanghai e l'Atp 500 di Vienna. Insieme all’azzurro dovrebbero essere in gara anche altri 5 big come Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal. Quest'ultimo però proprio giovedì ha annunciato il suo forfait per la Laver Cup.

Montepremi da capogiro

Ai partecipanti andranno, solo per la presenza, 1,5 milioni di euro a testa: per il vincitore del torneo è invece pronto un maxi assegno da 6 milioni di euro. Una cifra clamorosa, se si pensa che Sinner per il successo agli Us Open ha incassato 3,6 milioni di dollari.

Arabia Saudita: obiettivo Masters 1000

L'obiettivo dell’Arabia Saudita, secondo quanto riportano i media locali, è quello di arrivare a inserire nel calendario internazionale, nel giro di un paio di anni, un Masters 1000 da giocare proprio a Riad, a inizio stagione, poco prima degli Australian Open.