Italia-Belgio Coppa Davis, gli azzurri per l’assalto alle finali di Malaga. Rimonta Berrettini, si va al terzo

Bologna, 13 settembre 2024 – L’obiettivo è centrare la qualificazione alle ‘Finals’ di Malaga già oggi. Ma agli azzurri della Coppa Davis servirà un 3 a zero contro il Belgio delle sorprese per qualificarsi in anticipo alla fase finale per la conquista dell’insalatiera.

Capitan Volandri ha scelto di schierare Matteo Berrettini, il nostro numero 1 azzurro, contro Alexander Blockx. Non recupera invece dal problema alla caviglia patito contro il brasiliano Monteiro, Matteo Arnaldi. Al suo posto debutta Flavio Cobolli. La sfida è con Zizou Bergs, giocatore già battuto agli Us Open.

Nel doppio invece spazio a Bolelli e Vavassori contro la coppia Gille-Vilegen.