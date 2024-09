Quanto ha guadagnato Sinner vincendo gli Us Open. Il suo montepremi nel 2024

New York, 9 settembre 2024 – Jannik Sinner sempre più nella storia. Il numero 1 del tennis mondiale ha conquistato lo Us Open battendo in finale l’idolo di casa Taylor Fritz e diventando così il primo italiano a prendersi lo scettro di New York. Per il tennista azzurro è anche il secondo titolo Slam della stagione (e della carriera), dopo il trionfo a gennaio agli Australian Open. Insomma, è un 2024 stellare per Jannik. Che nella classifica Atp ha fatto letteralmente il vuoto, sfondando la quota degli 11mila punti: per intendersi il secondo in graduatoria, il tedesco Sasha Zverev, ha poco più di 7mila punti.

Jannik Sinner bacia il trofeo degli Us Open: l'azzurro ha sconfitto in finale Taylor Fritz

Ma non è finita qui. All’orizzonte per il campione di Sesto Pusteria c’è la trasferta asiatica, prima dell’appuntamento clou di novembre con le Atp Finals. Senza dimenticare la Coppa Davis, con l’Italia pronta ad andare a caccia del secondo titolo di fila. Sinner ha così la possibilità di mettere in bacheca tanti altri trofei prestigiosi, aumentando di conseguenza un patrimonio già milionario.

Quanto ha guadagnato Sinner vincendo gli Us Open

Battendo in semifinale il britannico Jack Draper e conquistando il pass per l’ultimo atto degli Us Open, Sinner aveva già messo in cassaforte un assegno da 1,8 milioni dollari (circa 1,62 milioni di euro). Jannik però è andato oltre e superando in tre set l’americano Taylor Fritz, l’azzurro ha centrato il jackpot del torneo americano: il guadagno è così schizzato fino a 3,6 milioni di dollari (circa 3,24 milioni di euro).

Quanto ha già incassato Jannik nel 2024

Nel 2024 Jannik Sinner ha vinto sei tornei (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Us Open): in totale di soli premi ha già guadagnato oltre 10,5 milioni dollari. In carriera la cifra schizza ulteriormente, superando i 27,6 milioni dollari. Numeri imponenti, destinati a salire ancora di più.

Gli sponsor

Ma le vittorie sul campo rappresentano solo una parte degli incassi di Sinner. Il tennista azzurro è ormai diventato una icona a livello mondiale, attirando i più grandi brand internazionali. Con la Nike, ad esempio, ha siglato un accordo decennale da 150 milioni dollari. Ci sono poi gli accordi con aziende del calibro di Gucci, Rolex, Fastweb, Lavazza, Intesa Sanpaolo, tra le altre.

‘Stipendio’ da oltre 3 milioni

Il 2023 è stato l’anno della definitiva consacrazione: Jannik Sinner ha guadagnato oltre 38 milioni di dollari, tra tornei vinti (13,5 milioni) e varie sponsorizzazioni e attività commerciali (25 milioni). In pratica uno stipendio da oltre 3 milioni al mese.