Fritz, un campione dalle mille vite. Il divorzio e la fidanzata influencer

Bello e impossibile, come pareva impossibile che un americano tornasse in una finale Slam a New York. Ci è voluta più di una generazione, ma ora ecco Taylor Fritz pronto a raccogliere l’eredità di Roddick, 18 anni fa l’ultimo statuinitense a tentare l’assalto a Flushing Meadows. Californiano, sposato e poi divorziato con figli e una fidanzata influencer. Forse un ragazzo cresciuto troppo in fretta, con tante vite fuori dal tennis. Ma in tutto questo è già stato etichettato come il ’golden boy’ di casa. Fritz in semifinale ha vinto il derby tutto americano contro il collega Tiafoe (4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1) e ora lancia la sfida a Sinner con un sicuro "posso vincere".

I precedenti (1-1) potrebbero pure seminare qualche dubbio sul pronostico, ma il buon braccio dell’americano non dovrebbe impensierire sa solidità da fondo di Jannik, vincitore dell’ultimo faccia a faccia nel 2023. Otto titoli all’attivo e il vanto di aver battuto Rafa Nadal (proprio in finale) al master 1000 di Indian Wells nel 2022 oltre alla medaglia di bronzo olimpica conquistata nel doppio assieme a Tommy Paul.

Il tennis in casa Fritz è una tradizione di famiglia, perché la madre-ereditiera Kathy May (figlia e nipote di impreditori della grande distribuzione) è stata numero 10 del mondo, raggiungendo per tre volte i quarti di finale di un torneo dello Slam (due Roland Garros e uno US Open); mentre il padre, Guy Henry , rallentato dagli infortuni ha fatto carriera come coach.

Tanto però ha fatto discutere la vita privata di Taylor Fritz. A soli 19 anni si è sposato con un’altra tennista, Raquel Pedraza: assieme i due hanno avuto il figlio Jordan. La pandemia però ha messo in crisi la coppia del ricco ereditiero americano. Il tennista, pare tramite un’app di incontri, ha incontrato la nuova fidanzata Morgan Riddle, e la relazione ha messo il punto all’unione con Pedraza. La nuova fiamma, sportivissima e star dei social, lo segue in moltissimi tornei, ed è ovviamente sempre preda dell’occhio delle telecamere nel box del tennista.

Il 26enne californiano cresciuto nei sobborghi di Santa Fe tra le ville di Tiger Woods e Schwarzenegger, non nasconde le sue passioni, che vanno dai videogiochi come Fortnite, Call of Duty e tanti altri fino all’amore per il cibo da fast food che ogni tanto si concede. Forse non il biglietto da visita dello sportivo perfetto, ma l’americano sa il fatto suo con la racchetta in mano, dato che ha raggiunto pure la posizione numero 5 del ranking mondiale aggiungendo al suo gioco più tenacia e determinaizone. Ottimo servizio e colpi da fondo penetranti: a spingerlo ci sarà poi tutto il pubblico di casa, ma Jannik lo sa ed è già pronto a prnedere contromisure.

Gabriele Tassi