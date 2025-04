Ciclismo giovanile. Cingolani e Fiorini super al gran premio in Alto Adige

Seconda uscita stagionale e seconda prestazione di spessore per il Petrucci Zero24 Cycling Team che domenica ha brillato in Alto Adige, al Gran Premio Rothoblaas – Trofeo Mak Costruzioni. La squadra marchigiana ha conquistato il primo posto assoluto con Tommaso Cingolani e il terzo con Edoardo Fiorini nella classifica generale, confermando l’eccellente avvio di stagione visto che i due erano saliti sul podio anche la scorsa settimana rispettivamente nella gara toscana di Monte San Quirico e in quella emiliana, Gran Premio Cadelbosco di Sopra.

Due le prove previste: una corsa in linea di 40,4 chilometri al mattino e una cronometro individuale di 5,4 chilometri nel pomeriggio, riservata ai primi 25 classificati della mattina. Sul tracciato veloce della prima prova, Filippo Cingolani ha provato un’azione solitaria che si è spenta soltanto ai -700 metri dall’arrivo. La gara si è conclusa in volata, con Tommaso Cingolani e Edoardo Fiorini rispettivamente terzo e quarto. Insieme a loro, hanno conquistato l’accesso alla cronometro anche Andrea Gabriele Alessiani (16°) e Giulio Vitali (25°).

Nel pomeriggio è arrivata la conferma: Tommaso Cingolani ha siglato il miglior tempo nella prova contro il tempo, laureandosi vincitore assoluto della giornata. Terzo posto finale per Fiorini, ottava posizione per Alessiani e ventitreesima per Vitali.

Sempre nella giornata di domenica ha preso ufficialmente il via anche la stagione per le categorie Esordienti e Giovanissimi. Gli Esordienti sono stati impegnati nel GP Fioritura, con prove controllate e arrivi in gruppo sia per il primo sia per il secondo anno. I Giovanissimi, invece, hanno partecipato al 1° Trofeo Pedale Aguglianese – Short Track a Polverigi: ben 19 gli atleti Zero24 al via, in una gara condizionata dal fango ma ricca di entusiasmo, che ha visto la squadra classificarsi terza per numero di partecipanti.