"Ciclismo in lutto per la scomparsa di Imerio Massignan, leggenda degli scalatori"

C’è anche una nota triste nel giorno in cui parte il Giro: il ciclismo piange Imerio Massignan, uno dei più grandi scalatori di sempre. Aveva 73 anni, era nato a Altavilla Vicentina il 2 gennaio, stesso giorno della morte di Fausto Coppi, e nella terra del Campionissimo, a Novi Ligure, era andato a vivere a fine carriera.

Professionista per dodici stagioni dal 1959 al 1970, vinse una tappa al Tour, dove è stato anche il migliore in montagna per due anni in fila. Più volte piazzato al Giro, con un secondo posto nell’edizione del 1962, Massignan ha legato il suo nome al passo Gavia: fu lui a transitarvi per primo nel 1960, la prima volta che venne affrontato, in una tappa tormentata dalla neve e dal gelo che poi non riuscì a vincere per colpa di tre forature in discesa, dove era meno abile rispetto alla salita. Quel giorno vinse Gaul e Massignan tagliò il traguardo in lacrime.

Fisico asciutto, tutto nervi e grinta, nome da dio greco, era soprannominato Gambasecca anche per una gamba non allineata perfettamente con l’altra. Lascia due figli, Alessia e Raffaello.