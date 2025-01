Presentati gli eventi. Il grande ciclismo torna sulle strade della provincia

Come è capitato negli ultimi anni il grande ciclismo toccherà anche nel 2025 la provincia di Pesaro-Urbino. La prima corsa che gli appassionati potranno seguire è la 60ª edizione della Tirreno Adriatico. La partenza è prevista il 10 marzo da Lido di Camaiore e si snoderà per sette tappe con la quinta: l’Ascoli Piceno-Pergola del 14 marzo per 196 chilometri costellati da salite abbastanza impegnative. Il giorno dopo sarà Cartoceto a dare il via alla sesta tappa (Cartoceto-Frontignano).

Quella di quest’anno sarà la 60ª edizione della Corsa dei Due Mari diventata un vero e proprio punto focale della stagione ciclistica, come confermano le ultime edizioni che, dal 2019 in poi, hanno visto primeggiare corridori che si sono imposti nei Grandi Giri come Simon Yates, Primož Roglic, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

L’anno scorso la sesta tappa (9 marzo 2024) partì da Sassoferrato e si concluse a Cagli (Monte Petrano), nel 2022 si corse la tappa Apecchio-Carpegna. Un altro appuntamento per il 2025 presentato l’altro ieri è il Giro d’Italia Giro Women (Giro d’Italia femminile). Un anno fa il ‘Giro in Rosa’ nel 2024 vide Urbino sede della quarta tappa (10 luglio) Imola-Urbino con la carovana che poi si trasferì per la quinta tappa a Frontone. Quest’anno venerdì 11 luglio si correrà la settima tappa Bellaria Igea Marina-Terre Roveresche-Orciano di 144 km e il giorno dopo (sabato) è in programma l’ottava tappa Fermignano – Monte Nerone di 157 km molto impegnativi e sicuramente le cicliste dovranno dare il meglio di sé perché proprio in questo tratto si potrebbe decidere il Giro. Il grande ciclismo quindi contribuirà certamente a far conoscere e apprezzare i paesi e i borghi della nostra provincia anche perché sia la Tirreno Adriatico che il Giro d’Italia Women sarà seguito da tutti i media internazionali e dalla diretta televisiva.

Amedeo Pisciolini