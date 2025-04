Ciclismo, Vos rinnova a vita con la Visma-Lease a Bike

Roma, 19 aprile 2025 - Nello sport ci sono storie infinite e ancora in un certo senso romantiche a dispetto di tutti gli interessi in ballo: è quella che nel ciclismo femminile lega la Visma-Lease a Bike a Marianne Vos, che ha appena rinnovato praticamente a vita.

Le dichiarazioni di Vos

La prima conseguenza della firma odierna è legata al prosieguo della carriera della classe '87. La seconda è che, di pari passo, continuerà anche il sodalizio con la Visma-Lease a Bike, che blinda la propria atleta femminile più iconica come, sponda maschile, aveva fatto nei mesi scorsi con un altro simbolo come Wout Van Aert. Professionista addirittura dal 2006, Vos finora ha messo in carniere oltre 250 corse e lo ha fatto praticamente in tutte le salse, mostrando una versatilità che ha pochi eguali. Salita, volate, corse di un giorno e Grandi Giri, con 3 edizioni del Giro d'Italia Women nel palmares, ma anche ciclocross, gravel e pista oltre la strada: l'olandese in bici sa fare tutto e continuerà a farlo finché vorrà nella squadra che l'ha praticamente adottata. "Qui mi sento a casa e so che posso continuare a lavorare con piacere e motivazione. Spingermi sempre al limite è quello che mi piace fare e nei prossimi anni continuerò a farlo con questa maglia giallonera addosso. Sono felicissima di continuare questa storia insieme, con un impegno che non ha una data di scadenza".

Nys rinnova con la Lidl-Trek

La giornata dei rinnovi di lusso coinvolge anche, sponda maschile, un rapporto stavolta ben più fresco, quello tra la Lidl-Trek e Thibau Nys, un altro che sa disimpegnarsi sia su strada che nel ciclocross, dove per la verità finora ha fatto vedere il meglio di sé. Il figlio d'arte (papà Sven è stato una leggenda del fango) è stato blindato dalla formazione statunitense, che ha così allontanato via il rischio di perderlo a fine 2026, ma per ora sui dettagli del nuovo accordo vige il massimo riserbo: parola del direttore sportivo Luca Guercilena ai microfoni di Het Laatste Nieuws . "Riveleremo in seguito tutto, ma di buono c'è che almeno non dovremo più preoccuparci di questa situazione. Volevamo un accordo a lungo termine, che non mettesse pressione a entrambe le parti sul futuro: in questo modo Thibau potrà crescere in pace". Sistemata la questione scadenza, ora la Lidl-Trek per il proprio astro nascente sogna un progressivo inserimento nella lotta per le Classiche, magari già a partire dalla prossima campagna nelle Ardenne, con l'obiettivo molto ambizioso di provare a insidiare Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. "Se continuiamo a fargli fare le stesse cose ogni anno, Nys non imparerà nulla di nuovo. Ora vogliamo vederlo lottare con i grandi campioni. Lui ha dei tratti speciali: è implacabile quando può vincere e presto speriamo di portarlo al Tour de France". L'intervento di Guercilena prosegue parlando del resto del roster della sua Lidl-Trek, con il solito Nys come fulcro del discorso. "Abbiamo diversi giovani di talento in squadra, ma alla fine quello che fa la differenza è se si vince o no. Thibau è fortissimo in alcune tipologie di gare e nel 2024 l'ha dimostrato con una percentuale di vittorie seconda solo a quella di Pogacar: per quest'anno, al netto del livello più alto, mi aspetto che faccia qualcosa di simile".

