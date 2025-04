Amstel Gold Race 2025, Pogacar: "Ho bellissimi ricordi e voglio vincere di nuovo"

Roma, 17 aprile 2025 - Nonostante il secondo posto alla Parigi-Roubaix 2025, un piazzamento inedito in una Monumento, Tadej Pogacar continua a far segnare nuovi record nel ranking Uci, del quale è leader addirittura dal 28 settembre 2021, per una permanenza record di 195 settimane (185 di fila). L'occasione per andare a caccia del pronto ritorno alla vittoria sarà data dall'Amstel Gold Race 2025, in programma domenica 20 aprile.

Le dichiarazioni di Pogacar

La Classica della Birra è già nel palmares dello sloveno, che se la aggiudicò nel 2023 con un numero da lontanissimo: prima però il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG, che in questi giorni ha incassato i complimenti anche da un certo Tom Boonen, guarda al recente passato comunque con soddisfazione. "Lasciamo il pavé a testa alta. Penso che possiamo definirci soddisfatti delle gare che abbiamo fatto, che sono state tutte combattute. Le Ardenne saranno una sfida nuova: saranno tre gare durissime racchiuse in una settimana che credo che la nostra squadra abbia le qualità per affrontare al massimo". Pogacar ripensa poi al suo acuto di due anni fa. "In questa corsa ho dei bellissimi ricordi per come sono riuscito a vincere: vedremo se riusciremo a ripeterci quest'anno".

Le dichiarazioni di Van Aert

Poi c'è chi dalla spedizione sul pavé è rientrato con un bottino ancora più magro: per Wout Van Aert riscattarsi nelle Ardenne diventa quasi una necessità dopo una prima parte di primavera piuttosto parca di risultati e non priva di cadute e dei soliti problemini fisici. "Non vedo l'ora di essere al via della Freccia del Brabante. Per me sarà un ritorno dopo tanti anni ma, grazie al cambio di calendario, stavolta posso partecipare. Per me sarà un'opportunità in più per correre una Classica di primavera. Nel 2021, in occasione della mia prima e unica volta, ho già sfiorato la vittoria e quindi direi che il percorso mi si addice. Mi sento bene e quindi spero di poter assolutamente competere di nuovo per il successo nel finale: sarà questo il mio obiettivo". Se la Freccia del Brabante è quasi un'incognita, l'Amstel Gold Race è stata già vinta dal corridore della Visma-Lease a Bike nel 2021, come ci ha tenuto a ricordare il direttore sportivo della squadra olandese Frans Maassen. "Si tratta di una gara con una partecipazione importante. Mentre la Freccia del Brabante presenta ancora dei tratti in pavé, l'Amstel Gold Race è tutta un saliscendi. Il passaggio da queste due tipologie di Classiche non deve però essere sottovalutato: è una combinazione riservata a pochi corridori, ma se c'è qualcuno che può fare bene quello è Wout, che tra l'altro l'ha già ampiamente dimostrato in passato".

Leggi anche - Sci, Lara Colturi vuole tornare italiana e lasciare l'Albania