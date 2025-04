Amstel Gold Race 2025 in tv: percorso, orari e favoriti. Dove vederla

Roma, 19 aprile 2025 – Si avvicina maggio e si avvicina il Giro d’Italia, soprattutto arriva il momento in cui i grandi corridori da classiche iniziano a incrociare i corridori da corse a tappe. Il discorso non vale per Tadej Pogacar, che vince tutto o quasi, ma per Remco Evenepoel sì. Il percorso di avvicinamento alla Liegi per il belga parte dalla prima gara del Trittico delle Ardenne, ovvero la Amstel Gold Race 2025, dove andrà a sfidare l’alfiere della UAE. Il campione olimpico ci arriva con la vittoria alla Freccia del Brabante su Wout Van Aert, mentre lo sloveno ha vinto il Fiandre e fatto secondo alla Roubaix. Sfida stellare. Agli altri rimarranno le briciole. Sarà il Cauberg, probabilmente, il muro principale dove i due si attaccheranno a colpi di scatti e contro scatti. Settimana di grande chiusura delle corse di un giorno, poi sarà tempo di pensare al Giro - Tadej e Remco non ci saranno (puntano sul Tour) – dove i galloni di favorito saranno di Primoz Roglic, mentre a dare spettacolo dovremmo trovare Thomas Pidcock, terzo incomodo alla Amstel.

Percorso

Oltre 200 chilometri e 34 muri, questa l’Amstel Gold Race 2025 che apre il Trittico delle Ardenne. 255 chilometri da Maasticht a Valkenburg, con un circuito finale di 20 chilometri a decidere la corsa. Prima fase di corsa in linea non così impegnativa e si comincerà a fare sul serio a circa 100 chilometri dal traguardo con la sequenza di muri Plettenberg, Eyserweg, Schanternelsweg e Vrakelberg, mentre ai meno 85 ci sarà il primo passaggio sul traguardo di Valkenburg, che giunge poco dopo il passaggio sul famoso Cauberg (900 metri al 7.5%). Saranno gli ultimi 62 chilometri quelli decisivi. Si parte con la salita 22 che è il Geulhemmerberg, poi in rapida sequenza Keerderberg e soprattutto Bemelerberg. Ci si avvicina al secondo passaggio sul Cauberg, che giunge dopo il Fromberg e il Keutenberg, e mancheranno solo 19 chilometri al traguardo. Finale da brividi. Il trittico riparte con Geulhemmerberg, poi di nuovo il Bemelerberg, che è situato a dieci dall’arrivo, e infine ultimo Cauberg, 900 metri con massime del 12%, a soli 1700 metri dal traguardo.

Favoriti

Come detto. Due i fenomeni in corsa. Il favorito principale appare Tadej Pogacar, praticamente fermato solo da uno straordinario Mathieu Van der Poel alla Roubaix (ma assente all’Amstel). Lo sloveno parte un gradino sopra Remco Evenepoel, che punta alla terza Liegi e vede nella Amstel una buona gara di preparazione, con ambizione di vincere dato il successo alla Freccia del Brabante. Dietro di loro tutti gli altri. C’è Wout Van Aert, secondo l’altro giorno dietro Evenepoel, c’è ovviamente Thomas Pidcock, che ha cambiato squadra ed è il capitano della Q36.5. Questo il quartetto principale. Outsider Marc Hirschi, Maxim Van Gils, Valentin Madouas, Bean Healy, Thibau Nys e Dylan Teuns. Per quanto riguarda gli italiani poche chance. Simone Velasco proverà a fare qualcosa, così come Davide Formolo, Lorenzo Rota, Andrea Bagioli e Filippo Zana.

Dove vederla in tv

L'Amstel Gold Race 2025 si disputa domenica 20 aprile con partenza alle 10.40 e arrivo stimato attorno alle 16.45/17. Non è prevista la diretta in chiaro della Rai, così la corsa sarà visibile solo a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 14.35, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.